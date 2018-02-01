Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesi amacıyla öğrencilere tablet yerine bilgisayar dağıtmak istediklerini belirtti.

Bir otelde gerçekleştirilen Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 90. kuruluş yıl dönümünde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kodlama derslerinin uygulamalı olarak işlenebilmesi için öğrencilere tablet yerine klavyesiyle birlikte bilgisayar dağıtmayı planladıklarını belirtti. Yılmaz, ayrıca önümüzdeki dönemde ilkokulları, mesleki eğitim ve özel eğitim kurumlarını da FATİH Projesi kapsamına alacaklarını açıkladı.

Zorunlu eğitime başlamadan önce her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını istediklerini ifade eden Bakan Yılmaz, 37 pilot şehirde okul öncesi eğitim materyallerini ücretsiz karşıladıklarını belirtti.

Öğrencilerin okula düzenli olarak devam etmesi için ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ projesini başlattıklarını hatırlatan Yılmaz, "Annelere şunu söylüyoruz, evlatlarınızı düzenli olarak okullara gönderirseniz, her gönderdiğiniz erkek evlat için ilkokulda 35 lira, kız evlatlar için 40 lira. Ortaöğretime, liselere gönderirseniz erkekler için 50 lira, kızlar için 60 lira ödeyeceğiz. Bu ana kadar annelerin hesabına yaklaşık 6 milyar lira para aktardık" açıklamasını yaptı.