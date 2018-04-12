Milli Eğitim Bakanı, Yeni LGS Sistemini Açıkladı!

Katıldığı televizyon programında LGS sisteminin detayları hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistemin daha az öğrenciye sınav stresi yaşatacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CNN Türk’te bir programa katılarak LGS sistemi hakkında merak edilen bazı konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bütün fen ve sosyal bilimler liselerinin LGS kapsamında öğrencilerini sınav ile alacağını belirten Bakan Yılmaz, öğrencilerin yalnızca %10’unun sınavla bir okula yerleştirileceğini dile getirdi.

Öğrencilerini sınavla alacak okulları seçerken belirledikleri %10 kriterine sadık kalmaya çalıştıklarını belirten Bakan İsmet Yılmaz, fen ve sosyal bilimler liseleri ile %10’luk dilime erişilemeyen bölgelerdeki açığı Anadolu liseleri ile kapattıklarını söyledi. Bakan Yılmaz, %10’luk bir dilim belirleme nedenlerinin ise daha az öğrencinin sınav stresi yaşamasını arzu etmeleri olduğunu söyledi.

Yeni sistem ile ilgili öğrencilerin herhangi bir endişe duymasını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını belirten Bakan Yılmaz, ‘’Evlatlarımızın, öğrencilerimizin hiçbirinin kaygı duymasını gerektirecek hiçbir husus bu ana kadar bakanlığımız tarafından açıklanmadı. Okul yöneticileri bu evlatlarımızın, okul yerleştirmelerinde en büyük rehberleri olacak. İlla kaygılanması gereken biri varsa o da bizim eğitim yöneticilerimiz. Hiçbir farklı değişiklik getirmedik. Daha önce ne açıkladıysak, açıkladıklarımızın aşama aşama topluma duyurulmasından geçiyor. Nisanın sonunda açıklayacağımızı belirtmiştik sınavla öğrenci alacak okulları. Yerleştirmeyle ilgili kılavuz ise Haziran ayında açıklanacak. Yerleştirmeyle ilgili evlatlarımızın neler yapması gerektiği orada belirtilecek. Öğrencilerimizin gerek merkezi, gerek yerinde yerleştirme konusunda en büyük rehberleri okul yöneticileri olacak. Hiçbir aksamaya mahal olmayacak.’’ dedi.

Öğrencilerin sınava nerede gireceklerinin sınava girmek için öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda şekilleneceğini dile getiren Bakan Yılmaz, ‘’Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık %10’u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek. Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecek ve 22 Mayıs'ta öğrencilere, sınava giriş belgesini vereceğiz. Geçen yıl herkes kendi okulunda giriyordu. Bu dönemde böyle bir kayıt yok. Çünkü okullar da öğrencilerin tercihine göre belirlenecek.’’ dedi.

Yeni sistemin daha az öğrenciye sınav stresi yaşatmayı amaçladığını belirten Bakan İsmet Yılmaz, ‘’90 soru soracağız demiştik, sayısal ve sözel olacak. Fen ve Türkçe’nin ağırlığı biraz fazla. Din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil diğerlerinden biraz daha az. Gerek telefonla, gerek mesajla, gerekse gördüğünde herkes kendi mahallesinde bulunan bir okulun da bu kapsama girmesini istiyor. Ancak oradaki esas aldığımız husus, %10’u geçmemesi. Çünkü istiyoruz ki, bu sınav kaygısı, heyecanının mümkün olduğunca en az sayıda öğrencilere verilmesini istiyoruz. Yarış atı gibi öğrencileri bir sınavdan diğerine koşturuyoruz diyenler şimdi şu okul niye bu kapsama girmedi diyerek okul sayısını artırmak istiyor.’’ dedi.

%10 barajının yukarıya çekilmesinin TEOG’u kaldırmakla amaçladıkları hedefe ulaşmalarının önüne geçeceğini belirten Bakan Yılmaz, ‘’Biz, 'bu okul da bu listeye girsin' diyenlere şunları söylüyoruz, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar 100 bin örneğin, bunun 10 bini sınavla öğrenci alacak okullara girecek. Geriye kalan %90’ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgahına en yakın okula yerleştirilecek. Dolayısıyla bir artma olmadı, %10 kriterini esas aldık. Bu okulu da alın diyorlar. O zaman da bu oran %11, %12, %14 hatta daha da yukarı gider. O zaman TEOG sistemini kaldırmakla istediğimiz amaca ulaşmamış olacağız.’’ dedi.

%10’luk kritere yaklaşılamayan bölgelerden gelecek taleplere açık olduklarını belirten Bakan Yılmaz, ‘’Sınavla öğrenci alacak okulları belirlerken kriterler şuydu: Bir, fen liselerinin hepsini aldık. İki, sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimler lisesi %10 kriterine yaklaşmışsa bir Anadolu lisesini daha eklemedik. Eğer bu oran yakalanmadıysa Anadolu liseleri de listeye dahil edildi. Buna rağmen %10'un altında kalan yerler varsa gelen talepler başımızın üstüne. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, fen, sosyal ve Anadolu lisesi 620 okul var. 78.300 öğrenci bu kapsamda. Oranı %62. Mesleki ve teknik eğitimde 449 okulu bu kapsama aldık. 19.170 öğrencimiz girecek. Oranı %15.’’ dedi.

%10’luk kriterin karşılanmadığı yerlerde Anadolu liselerinin puanlarının dikkate alındığını söyleyen Bakan Yılmaz, ‘’Bizden talepte bulunanları lütfen bunu bilsinler. %10 fen ve sosyal bilimlerle dolmadıysa o zaman puanlar dikkate alındı. Meslek liselerinde sektörle iş birliği yapan okullar dikkate alındı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde iki program uyguluyoruz. Anadolu ve teknik lisesi fen lisesi müfredatı uygulanıyor. Biz bu sistemden geldik. Biz kendi muhitimizden eğitim aldık. Şimdiki sistemde nasıldı? Eviniz burada, pencereden okul görüyorsunuz, ancak evladınızı gönderemiyorsunuz. Niçin? Kast sistemine göre okulları dilimlere bölmüşsünüz. Böyle olunca ailelere ilave yük, öğrencilere ilave kaygı yüklüyordunuz.’’ dedi.

Ailelerin, %10’luk dilime girmese dahi evlatlarının başarılı olduklarını görebileceklerini söyleyen Bakan Yılmaz, ‘’Eğitim eleştirisiz olmaz. Ne yaparsanız yapın mutlaka eğitimle ilgili bir eleştiri olacaktır. Tablo güzel, büyük bir başarı var. Ancak %90’ı konuşmayıp da %10’u görüyorsunuz. %90’lık bölümü hiç görüşmedik. Oysa gönül arzu eder ki, %90’lık bölümü çok daha başarılı kılacak bu sistem.’’ dedi.

Eğitim bölgelerinin Haziran ayında açıklanacağını duyuran Bakan Yılmaz, ‘’Köklü okullar, fen ve sosyal bilimleri liseleri %10 oranını doldurduğu için bu köklü okulları listeye dahil edemedik. Hiçbir ilde sınavla alan okul yoktur tabiri doğru değildir. Her ilçede olacak diye bir şart yok. Gaye, o ildeki %10 öğrenciyi sınavla alan öğrenciyi bu sisteme dahil etmek.’’ dedi.