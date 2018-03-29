Bakandan Liselere Geçiş Sistemi Hakkında Açıklama

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Milli Eğitim Bakanından Liselere Geçiş Sistemi Hakkında Önemli Açıklama!

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Milli Eğitim Bakanından Liselere Geçiş Sistemi Hakkında Önemli Açıklama!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere kayıtta yaşı küçük olan ve okula devam eden öğrencilere öncelik tanınacağını söyledi.

TRT Haber’de katıldığı canlı yayında, liselere geçiş sistemiyle ilgili yapılan yeni düzenleme hakkında bilgilendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere kayıt sistemiyle ilgili sınav yönergesi hazırlandığını belirterek ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Okul kapasitesine göre öğrenci alımı yapılacak. Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandı. Liselere kayıtta yaşı küçük olana ve okula devam eden öğrenciye öncelik verilecek. Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak. Okulların yüzde 10'u sınavla öğrenci alacak.
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