Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek, zorunlu olmayan, isteyen adayların katılabileceği LGS için ikinci bir başvuru hakkı tanıdı. İsteyenler bugün (28 Mayıs) başvuruda bulunabilecek.

MEB, 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) adayların istekleri doğrultusunda yeni bir başvuru hakkının tanındığını açıkladı. Buna göre, isteyen ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri bugün (28 Mayıs Pazartesi) 10.00-16.00 saatleri arasında e-okul sistemi aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Öğrenciler sınava giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul üzerinden temin edebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

“Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran’da yapılacak. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvuru gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek.”