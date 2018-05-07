Türkiye, yerli üretim uçak, silah ve araba gibi yatırımlarını sürdürürken, bir haber de işin yazılım geliştirme cephesinden geldi.

Bildiğiniz gibi son yıllarda Türkiye'nin milli silahlanma adına attığı çok önemli adımlar mevcut. Uzaktan komutalı silah sistemi Nefer, milli savaş uçağımız TAI TF-X ve tamamen yerli üretim olan Altay'dan sonra, mobil haberleşme için ordumuzun hizmetine sunulacak olan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) tanıtıldı.

Efes 2018 Tatbikatı çerçevesinde sergilenen ve şu ana dek oldukça başarılı sonuçlar alan uygulama, henüz sivil kullanıma açılmadı. Geçtiğimiz yıl bir dönem sivil kullanıma açılan ancak kısa bir süre sonra yayından kaldırılan uygulamanın yeni dönemde kulllanıma açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili Baykar Teknik Müdürü olan Selçuk Bayraktar'da bir tweet atarak uygulamayı halka duyurdu:

TÜBİTAK tarafından uzaya fırlatılan Göktürk-2'den ele edilen görüntülerin kullanıldığı programın desteği ile yapılan tatbikatlara dahil görüntülerle sizleri başbaşa bırakıyoruz: