ASELSAN'ın Teknoloji Harikası Silahları Yakında Sergilenecek

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii kuruluşlarından ASELSAN, 11 farklı ülkeye ihraç ettiği yeni Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesine yeni üyeler eklemeye hazırlanıyor.

1970 yılında Türk Siahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin hem savunma sanayii hem de teknoloji alanındaki en büyük kuruluşlarından biri haline gelen ASELSAN, bugüne kadar 11 farklı ülkeye ihraç ettiği Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri ailesine iki yeni silah sistemi eklediğini duyurdu.

ASELSAN'ın Türkiye'de üretimini gerçekleştirdiği yeni nesil Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri yine sadece ülkemizde kullanılmakla kalmayacak aynı zamanda çeşitli planlarla dünya geneline ihraç edilerek milli ekonomimize katkıda bulunacak.

ASELSAN'ın oldukça merak edilen yeni Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri hakkında ise şimdilik detaylı bir bilgi paylaşılmıyor. ASELSAN bu silah sistemlerini 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında sadece 18 yaşının üstündeki sektörün profesyonellerine yönelik düzenlenecek IDEF'17 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergileyecek.