Milli Mikro-Uydu PiriSat Görücüye Çıkıyor

Açık denizlerde ve tehlikeli sularda gemiler için güvenli ve önemli bir iletişim vasıtası olma özelliği taşıyan, yerli mikro uydumuz PiriSat'ın, 3. Global SatShow Fuarı'nda tanıtılmasına hazırlanıyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretilen yeni nano uydu platformu "PiriSat", 3. Global SatShow Fuarı'nda tanıtılacak. Şirketin yaptığı resmi yazılı açıklamaya göre, ismini Türk denizciliği ekolünün ustası olarak bilinen Piri Reis'ten alan PiriSat, uzay tabanlı "Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS)" ile gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli sefer seyri gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Konsept tanıtımı 9-10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek olan 3. Global SatShow Fuarı'nda yapılacak mikro-uydumuz, 6U boyutlarındaki (10-20-35 santimetre) PiriSat ile OTS, Türkiye'de ilk defa uygulamaya geçirilecek. PiriSat, OTS verisi sağlayacak ve daha sonra oluşturulacak olan takım uydu sistemimizin ilk uydusu olacak. OTS, özellikle de açık denizlerde ve tehlikeli sularda gemiler için güvenli ve önemli bir iletişim yolu olarak biliniyor.

Uzay tabanlı olan OTS sistemini kullanan gemiler, sistem üzerinden adı, çağrı kodları, koordinatları, rotası, hızı, gemi boyutları, gidecekleri liman ve tahmini varış zamanları gibi oldukça detaylı bilgileri yayınlayabildiği belirtiliyor. Bu sayede, gemilere daha güvenli bir seyir seferi imkanı sağlanacağı gibi, deniz ve denizcilik ile ilgili otoritelerin de deniz trafiğini daha sağlıklı izlemesi mümkün hale gelecek.

PiriSat, boyutlarıyla özellikle OTS uygulamaları içerisinde teknolojik açıdan yeni bir konsept olma özelliğini de taşıyor. İlk uydunun görevini başarıyla gerçekleştirmesinden sonra takım nano uydularla, ülkemizin bağımsız uzay haberleşmesi ihtiyacına yönelik ilk adım atılmış olacak. Proje kapsamında üniversiteler ve yerli KOBİ'lerce geliştirilecek birçok elektronik bileşen ve deneysel ürün de PiriSat uydusunda kullanılacak.

IDEF 2017'de görücüye çıkan ve Türkiye'nin ilk mili mikro uydusu Lagari'nin de 3.Global SatShow'da ziyaretçilerle buluşacağı belirtiliyor. Aynı tanıtım kapsamında Lagari ile ilgili bir takım geliştirme ve güncelleştirmelerin de açıklanacağı verilen bilgiler arasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Mikro-uydu takım sistemimiz, uzun zamandır otoritelerden duyduğumuz bağımsız teknolojik kaynak yaratma adına önemli adımlar mı? Yoksa bu başka problemlere yol açacak mı?