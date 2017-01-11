Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Edildi!
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine teslim edildi.

Bir süredir üretimi ve TSK'ya teslim edileceğine dair birçok haber yaptığımız Milli Piyade Tüfeğimiz MPT-76, bugün düzenlenen tören ile resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirilen MPT-76, artık TSK envanterine eklenmiş oldu. 

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a teslim edilen MPT-76'nın %100 sermaye ve yerli imkanlar ile geliştirilen ilk milli piyade tüfeği olma özelliğini taşıdığının altını çizelim.
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Başlıca özelliklerini yukarıdan görebileceğiniz MPT-76, 4.1 kilogram ağırlığında ve 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 200 metre menzili bulunan tüfek, 12 bin atıma kadar namlu ömrüyle dikkat çekiyor.

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Etiketler: TSK, türk silahlı kuvvetleri, mpt-76

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