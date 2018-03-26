Milli Savaş Uçağı Projesine ‘Süper Bilgisayar’ Desteği Geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, milli savaş uçağının bilişim yönüne dair hatırı sayılır bir adım attı ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi’ni duyurdu. Bu sistem, Millli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi iki yerli projenin bel kemiği niteliğinde olacak.

Türkiye, kendi savaş uçaklarını geliştirme konusunda çok ciddi bir mühendislik adımı attı. Aerodinamik, yapısal ve uçan nesnelerle ilgili hesaplamaların ve analizlerin yürütüleceği yeni bir süper bilgisayar sistemi kuruldu. Mühendislik çalışmaları bu sistem sayesinde çok daha hızlı ve kolay olacak, dolayısıyla yerli uçak projelerinde de hız kazanılmış olacak.

TUSAŞ’ın Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi adını verdiği süper bilgisayar, havacılık faaliyetlerindeki projelerin hepsinde kullanılabilecek. Bu anlamda ülkemizin havacılık sanayii açısından yeni bir döneme kapılarını araladığını söylemek mümkün.

120 Terabayt, 10 binden fazla işlemci çekirdeği:

Yüksek doğruluk gerektiren zorlu mühendislik hesaplamaları, bu bilgisayarda yapılabilecek. Aynı zamanda söz konusu işlemcilerin sunucu sistemleriyle birbirlerine bağlı olmaları, genel anlamda hataları en aza indiren bir adım olmuş durumda. Düşük gecikme değerlerine sahip, kendine özel ağ altyapısı sayesinde söz konusu hesaplamalar için yabancı kaynaklara artık başvurulmayacak.

Normal şartlarda havacılıkla ilgili mühendislik hesaplamaları ve simülasyonları yürütmek için daha uzun vakitlere ihtiyaç duyuluyordu. Ancak 120 terabaytlık kapalı devre veri kapasitesi ve birbirlerine bağlı olan 10 binden fazla işlemciyle bu sistem süreleri ciddi oranda azaltacak. Diğer taraftan hesaplamalardaki hassasiyet oranları da önemli ölçü de artacak.

Bakalım yerli savaş uçakları projelerinde önümüzdeki aylarda söylendiği kadar hızlı haberler alacak mıyız. Takip ediyor ve detayları aktarıyor olacağız.