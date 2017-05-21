Milli Savaş Uçağımız TAI TF-X'in İlk Videosu Yayınlandı!

Yerli koşullarla tüm çalışmaları gerçekleştirilen Türkiye'nin milli savaş uçağı TAI TF-X'in özelliklerini tanıtan bir video paylaşıldı.

Bir süredir üzerinde çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü bildiğimiz, F-16 ve F-35 gibi savaş uçakların gelecekte yerini alacak olan Türkiye'nin milli muharip uçağı TAI TF-X ile ilgili ilk detaylı tanıtım videosu yayınlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen yerli savaş uçağımız TF-X, dünyanın en büyük havacılık ve savunma sanayi şirketi BAE Systems'in ortak çalışması sonucunda tamamlanarak üretilecek ancak uçak tamamen Türkiye'ye ait olacak. 2023 yılında tamamlanması beklenen bu uçak, dünyanın en üstün teknolojilerine sahip savaş uçaklarından biri olacak.

Özellikle yabancı basında da yer alan ülkemizin milli savaş uçağı TAI TF-X ile ilgili yayınlanan ilk tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilir, ayrıca TAI TF-X ile ilgili görüşlerinizi de haberin altına yorum olarak iletebilirsiniz. Siz milli savaş uçağımızı nasıl buldunuz?