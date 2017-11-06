Milli Savaş Uçağımızı Geliştirecek Mühendisler Aranıyor

Türkiye’nin F-16 filosu yerine F-35 ile birlikte kullanılacak milli savaş uçağımız TAI TF-X milli savaş uçağının geliştirilmesi amacıyla mühendis arayışına girildi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin filosuna 2030 yılında katılması beklenen TAI TF-X’in ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Henüz tasarım aşamasında olan uçak için TAI, oldukça dikkat çeken bir adım attı.

TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin resmi Twitter hesabından ‘Geleceğin bir parçası olmaya var mısın?’ sloganıyla yapılan paylaşım, söz konusu uçağın geliştirilmesi amacıyla mühendislere ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Hemen altında “Yüzde yüz milli sermaye ve Türk mühendislerinin özverili çalışmalarıyla göklere hazırlanan Milli Muharip Uçak, Cumhuriyetimizin 100.yaş hediyesi olacak” şeklinde bir açıklamanın bulunduğu paylaşımda, başvurunun yapılacağı adres de mevcut: www.tai.com.tr

Milli savaş uçağının tasarlanması süresinde ihtiyaç duyulan kadrolar, sırasıyla şu şekilde: