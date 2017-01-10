Milli Tüfek MPT-76’nın TSK’ya Teslimi İçin Son 24 Saat!

MKE tarafından üretilen 500 adet modern piyade tüfeği, yarın TSK’ya teslim edilecek.

Yerli imkanlarla üretilen yerli tüfek MPT-76’nın teslimatı ve Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi açılışı, yarın Kırıkkale’deki MKE Silah Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.

MPT-76, teknik özellikleri ve tasarımıyla dünya silah üreticilerinin de dikkatini çekmişti. Birlikler tarafından değişik ortamlarda ve koşullarda kullanılan silahlardan önce 200 adet üretilmişti, ardından 2015 yılında 20 bin adet üretilmesi için sözleşme imzalandı. Seri üretim döneminde 500 adetlik ilk partinin üretimi 1 yılda tamamlandı, geri kalan silahların üretimi ve teslimatı bu yıl içinde yapılacak.

MPT-76’nın bazı teknik özellikleri şöyle: