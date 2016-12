Ülkemize Milyonlarca Dolar Değer Sağlayacak Türkiye’nin İlk Milli Zeka Testi: ASİS

Ülkemizin ilk milli zeka testi olan ASİS, Nisan 2017’den itibaren rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanılmaya başlanacak.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Sak, 20 kişilik ekiple yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından hazırladığı Türkiye’nin ilk milli zeka testi ASİS hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin milli zeka testi konusunda oldukça eksik kaldığını, bu sebeple ‘Neden yerli bir zeka testimiz olmasın?’ sorusundan yola çıkarak bir proje hazırlayıp geliştirmeye karar verdiğini söyleyen Prof. Sak, şu açıklamalarda bulundu: “Biz üniversitede ÜYEP olarak bu bilgi birikimine sahibiz. Yıllardır zeka üzerine düşünen ve araştıran bir ekibiz. Zeka testini ortaya çıkartırken en fazla kullanıcı Milli Eğitim Bakanlığını da bu konuda ikna etmek gerekiyordu. İşte bu noktada, proje olgunlaşınca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne gidip, bu konuyu konuştuğumuzda heyecanla karşıladılar. Bu, büyük bir motivasyon gücü olarak düşünülebilir. Bakanlık destek vermeseydi de bu işi yapacaktık çünkü büyük ihtiyaç vardı. Memleket olarak 60 yıllık bir zeka testini kullanmak büyük yanlış. Hala kullanılıyor ama Bakanlık büyük bir vizyon ortaya koydu."

Aslında bu konuda 101 yıllık bir tecrübemizin olduğundan bahseden Prof. Sak, Türkiye’de zeka testinin ilk kez 1. Dünya Savaşı yıllarında, orijini Fransa olan ve ABD tarafından geliştirilmiş bir zeka testi olduğunu fakat bunun 1960’lı yıllardan beri hiç güncellenmediğini söyledi. Bu testin artık doğruluğunun tartışılır olduğunu söyleyen Prof. Sak, bundan sonra kendi tecrübelerini de katarak oluşturdukları zeka testinden faydalanılacağını belirtti.

Zeka testinin ilk kez 26 ildeki 6500’den fazla 4-12 yaş aralığındaki öğrenciler üzerinde uygulandığını söyleyen Prof. Sak, “Bu, dünya genelindeki bireysel zeka testleri arasında en büyük örneklemedir. Bu anlamda en güçlü zeka testi bizimkisi. Zeka testinin geçerliliği açısından bu durum çok önemli. Biz zeka testini tamamladık ve bakanlığa teslim ettik. Bakanlık görevlileri farklı illerde tekrar deneme uygulamaları yapıyor. Nisan ayından itibaren ülke genelinde tanımlama amacıyla rehberlik ve araştırma merkezlerinde bu zeka testi kullanılmaya başlanacak. Zeka testine Anadolu-Sak Zeka Ölçeği adını verdik. Kısa adıyla ASİS, İngilizce olarak Anadolu-Sak Intelligence Scale."

Zeka testlerinin yarattığı katma değerlerin çok yüksek olduğunu ve geliştirdikleri milli zeka testinin ülkeye bu anlamda ciddi faydasının dokunacağını belirten Prof. Sak, “Dünyada her yıl milyonlarca çocuğa zeka testi uygulanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu çok yaygın. Çin ve Hindistan'ı da dahil ettiğimizde yüz milyonları buluyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 500 bine yakın çocuğa zeka testi uygulanıyor. Her zeka testinin uygulama ve telif maliyeti var. Yurt dışından zeka testini Türkiye'ye uyarladığınızda milyonlarca dolar ödemek zorundasınız. Uzun vadede on milyonlarca doları yurt dışına vermek zorunda kalabilirsiniz. Yerli zeka testiyle bu anlamda önemli bir katma değer yaratıyoruz. Yurt dışından zeka testini ithal etmekten, milyonlarca dolar telif ücreti ödemekten kurtuluyoruz. Hatta farklı pazarlama teknikleri geliştirerek zeka testimizi yurt dışındaki bazı ülkelere de pazarlayabiliriz. Bu yönde katma değer yaratma şansımız da çok yüksek."