Günden güne gelişen uzay teknolojisi ve taşımacılığına yönelik araştırmalar, son hızla gelişimini sürdüyor.

SpaceX’in Falcon Heavy lansmanı; heyecan verici bir şekilde, Elon Musk’un Tesla Roadster’ı ile birlikte gündeme oturdu. Bu mühendislik harikaları bize bilim konusunda çok önemli bir gerçeği tekrar hatırlattı; içinde milyarlarca yıldız bulunduran uzay, bilim anlamında da yalnızca seçkin milyarderlerin değil on milyonlarca öğrencinin de faydalanabildiği, fikir yürütebildiği bir platform olmalıdır.

Falcon Heavy, çok kararlı bir bireyin ve onun başarılı ekibinin pes etmeden yaptığı çalışmalarının ve yüksek sermaye, kaynak yönetiminin bir ürünü olsa da bir gerçeği tekrar tekrar hatırlatmak gerekir. Bilimin yol gösterici ışığında eğer tabanda öğretmenler ve öğrenciler bu konularda yeterince eğitilemez, bu çalışmalar genç dimağlara esin kaynağı olamaz ise yapılan bilimsel araştırmalar ve sonuçların değeri gerçekten önemsizleşmeye başlıyor.

Ne var ki günümüzde Dreamup, Student Spaceflight Experiment Program, CASIS gibi oluşumlar sayesinde artık sadece ünlü milyarderlerin değil öğrencilerin de erişim sağlayıp deneyler yapabildiği alanlar oluştu ve bu konuda sayısız destek sağlanıyor. Hatta bu programlar sayesinde artık öğrencilerin bu mucize makineler ile yolculuk edebilmesinin önü açılmış durumda.

Sonuç olarak, bir bilimsel adımı değerli kılanın ilham verdiği insanlar olduğunu kavrayarak, uçsuz bucaksız bir gelişme açık olan Uzay biliminin daha da demokratik ve kolay ulaşılabilir bir hal alması için insanlık olarak daha birçok adım atmalıyız. Umalım ki kısa vadede SpaceX ve Tesla Roader gibi teknolojik harikalar bilim tanımının ve işlevinin bu açılardan kavranmasında da harika ve sürekli gelişim gösteren bir başlangıca sebep olur. Sizce insanlık olarak, yakın gelecekte ülke değiştirir gibi gezegen değiştirebilecek seviyede bilgi ve birikime sahip olabilecek miyiz?