Milyonda Bir Görülen Görülen Sol Spiralli Salyangoz Jeremy!

Bir salyangozun dramatik bir aşk hikayesine sahip olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Küçük dostumuz Jeremy, hem bilime hem de Türk filmlerine konu olacak trajik olaylar yaşadı.

Salyangozlar birazcık ‘doğal’ kalmayı başarabilmiş hemen her yerde karşımıza çıkabilen küçük ve yavaş dostlarımızdır. Bazı kişiler yapılarından dolayı onları tiksinç bulsa da çoğunluk sevimli olduklarını düşünmektedir. Bu makalede bahsedeceğimiz salyangoz Jeremy ise son derece trajik bir hikayeye sahip.

Jeremy, çok ama çok nadir görülen sol spiral kabuk yapısına sahip. Normal bir salyangozun kabuk yapısı saat yönünde sarmal şeklinde iken Jeremy’nin kabuğu saat yönünün tersi yönünde sarmala sahip. Bu farklılığından dolayı Jeremy, bilim insanlarını heyecanlandırdı ve üzerinde araştırma yapmaya başladılar.

Jeremy’nin çiftleşmesini ve üremesini isteyen bilim insanları, ona kendisi gibi sol sarmal bir eş aradılar. Salyangozların çift cinsiyetli olması Jeremy’ye eş bulmak için işleri kolaylaştırmadı ve araştırmacılar Jeremy için yalnızca iki eş adayı bulabildi.

Jeremy tam yalnızlığına son verecek ve yavrulara kavuşacakken işler planlanmadığı şekilde ilerledi. Jeremy’nin iki eş adayı da minik dostumuzu reddetti ve kendileri çiftleştiler. Kelimeler ile tarif edilemez bir dram. Fakat Jeremy güçlü; Jeremy asil. Ebeveynlik iç güdülerine yenik düşen Jeremy, yaşadığı hayal kırıklığı yetmezmiş gibi bir de kendisine ihanet eden iki salyangozun yavrularını evlat edinip, bakımını üstlendi.

Yaşanılan bu talihsiz durumlardan sonra bilim insanları, Jeremy’e yeni bir eş adayı buldular ve neyse ki bu sefer Jeremy muradına erdi. Fakat bir sorun vardı; Jeremy yavrulamıyordu. Araştırmacılar, Jeremy’nin 2 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tam çalışmalarının boşa gittiğini düşünmeye başlamışlardı ki Jeremy’nin yumurtaları çatladı ve yavruları ortaya çıktı.

Peki bilim insanları sol sarmal salyangozları incelemeyi neden bu kadar önemsiyor? Araştırmacıların hedefi, salyangozun sol sarmal kabuğa sahip olmasına neden olan geni bulup, vücudun sol ya da sağ yapısı ile ilgisi olup olmadığını bulmak. Bilim insanları bu çalışmadan çıkaracakları sonuç ile insan bedeninin ve beyninin sol ve sağ yapısı ile ilgili bilinmeyen noktaları keşfedebilmeyi umut ediyor.