Çocuklara Olmayan Hastalık Yüzünden İlaç Veriliyor İddiası

Leon Eisenberg, DEHB, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak bilinen nörolojik gelişim bozukluğunun uydurma bir hastalık olduğunu iddia etti.

Dikkat eksikliği, çocuklarda başlayan ve çeşitli medikal tedavilerle kontrol altına alınmaya çalışılan bir hastalık olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybeden çocuk psikiyatrı, sosyal psikiyatrist ve medikal eğitimcisi Leon Eisenberg, ölmeden hemen önce bunun tamamen uydurma bir hastalık olduğunu söylemiş. Yani Eisenberg’e göre bugün milyonlarca çocuk, hiç olmayan bir hastalık yüzünden madde bağımlılığına sebep olacak kadar ilaç tüketilmeye mahkum ediliyor.

Hastalığın okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı %3-5 arası. Yetişkinlerde ise bu oran %2-4.

Bu rahatsızlıkta beynin ön kısmında normalde daha düşük kanlanma ve hareket görülüyor. Bu da hastanın dikkat yoğunlaşması ve planlama yapabilme gibi konularda sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Türkiye’de de her 20 çocuktan bir tanesinde bu rahatsızlık gözleniyor.

Eisenberg, bu hastalığın varlığının tam olarak kanıtlanmadığını söylüyor. Psikoterapi esnasında yoğun ilaç kullanan çocukların da ileride madde bağımlılığı yaşaması riskinin olduğunu belirtiyor.