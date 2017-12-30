Yaşanan 63 milyon dolar değerindeki bitcoin soygunundan sonra görevini bırakan Mark Kobal'ın yerine daha önce firmada görev almamış bir başka yönetici atandı.

63 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan yüksek profilli bir hackleme olayıyla yüzyüze kalan Slovenyalı bitcoin firması NiceHash, olaydan birkaç hafta sonra firmanın CEO’sunu değiştirme kararı aldı.

Gerçekleşen bu saldırıya bir tepki verme mücadelesi gösteren firmanın kurucularından olan Marko Kobal, geçtiğimiz hafta firmadaki CEO’luk görevinden ayrıldı. LinkedIn’de yazdığı bir mesajda söz konusu çekilmeyi doğrulayan Kobal “kuruluşun yeni, heyecan verici büyüme süreci içerisinde yönlendirecek yeni bir yönetimin zamanının geldiğine” inandığını belirtti.

"Solda Marko Kobal, sağda NiceHash'in sorumlu teknoloji yöneticisi Matjaž Škorjanc yer alıyor"

Kobal sözlerine devamla “NiceHash’in ilk günlerinden bu yana gerçekleştirdiği büyümenin heyecanını paylaşmanın muhteşem ayrıcalığını yaşadım. Sıradışı ekibimizin hizmetimizi güçlendirecek derecede bir yeteneğe sahip olduğuna güvenim sonsuz. Firmanın gelecek yıllarda daha da zenginleşeceğini umuyorum” dedi.

Slovenya’nın bir haber kurumu olan Delo’ya göre NiceHash’in yerine daha önce firmada hiç görev almamış olan Zdravko Poljasevic atandı.

Slovenya’nın NiceHash adlı firması, kullanıcıların bilgisayarlarının fazlalık işlemci gücünü, genellikle yeni bitcoin ya da diğer çeşit kripto para oluşumunda kullanılan yüksek enerjili işlemlerin yapılması için kullanıma sunmalarını sağlayan bir çeşit online pazar görevi görüyor. Kullanıcılar aynı zamanda NiceHash müşterilerinin bilgisayar işlemci güçlerini de satın alabiliyorlar.

Firma hem kendi bitcoin tutarını, hem de kullanıcılarınkini dijital olarak hazırlanan tek bir cüzdan içerisinde saklıyordu. İşte bu cüzdanın içerisinde bulunan yaklaşık 4.700 bitcoin, 6 Aralık tarihinde çalınmış, bugüne kadar da geri alınamamıştı.