Kamerasını Bantlayıp Verileri Çaldıran Paranoyak Zuckerberg!

Facebook’un milyarder kurucusu Mark Zuckerberg’in hayat hikayesi yıllar önce Social Network filmiyle beyazperdeye aktarılmıştı. O zamanlar Zuck bir kahramandı. Nitekim artık öyle değil. Zamanında kendi bilgisayarının kamerasını gizlilik endişesiyle bantlayan bu dahi girişimci, bugünlerde 50 milyon insanın verisinin çalınması üzerine suçlanıyor.

Zuckerberg’in Facebook’u ne günlerde kurup, ne günlere getirdiğinin hikayesini sinemalarda izledik. Ancak eminiz ki son 1 yıldır yaşanan şeylerden çıkacak bir sinema filmi daha başarılı olacaktır.

ABD’deki 2016 Başkanlık Seçimleri kapsamında sosyal medya kampanyalarının en etkili kanal olduğu biliniyor. Önce Rus ajanslarına Trump destekçisi ve toplumu kutuplaştırıcı reklamlar sattığı ortay çıkan Facebook, bu hafta başında 50 milyon insanın verisini bir araştırma şirketine teslim etmekle suçlandı. Bu veriler de Trump’ın seçim kampanyasında kullanılmak üzere Cambridge Analytica isimli bir şirketin anket uygulaması tarafından alınmıştı.

Facebook milyarlarca dolar para kaybetmeye, Zuck’ın da serveti erimeye başladı. Kendisi yaptığı ilk açıklamada yine her zamanki gibi özür diledi. Şu anda Zuckerberg üzerindeki medya baskısı, dünyanın en derin sularındaki basınçla eş değer. İşler böyle giderken ister istemez aklımıza eski günler geldi.

2016’da 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Facebook’un yan mecrası Instagram için Zuck bu fotoğrafı paylaşmıştı:

Fotoğraf hiç beklenmedik bir detayla gündeme gelmiş, Zuck’ın bilgisayarındaki kameranın bantlanmış olduğu ortaya çıkmıştı:

Yani aynı aylarda Trump seçimi için kullanıcıların verilerinin sızdırılmasına, toplumu kutuplaştırıcı reklamların verilmesine olanak sağlayan Facebook’un CEO’su bile paranoyakça bir endişenin kurbanıydı. Seçim kazanıldıktan sonra Trump’ın kampanya danışmanı Thressa Wong, “Facebook olmadan asla başaramazdık” diyecekti.

Sonradan Zuckerberg’in aynı bilgisayarın mikrofonunu da bantladığı anlaşıldı:

Bu kullanıcılarını arka planda çalışırken bile dinlediğine dair komplolar üretilen bir medya mecrasının sahibi için oldukça ironik bir durum doğrusu.

Eski FBI direktörlerinden James Comey ve NSA ile CIA gibi istihbarat kuruluşlarının hakkımızda düşündüğümüzden daha çok şey bildiklerini ortaya çıkartan ABD’den kaçıp Rusya’ya sığınmış Edward Snowden, bu hareketin paranoyakça olduğunu düşünmüyorlar.

Biz de düşünmüyoruz. Ancak milyonlarca insanı mağdur eden bir platformun sahibinden, mağduriyetin yaşandığı aylarda böyle bir fotoğraf gelmesi trajikomik.