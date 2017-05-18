Milyonlarca Kişi 'Gizli' Bir Steam Oyunu Oynuyor!

Steam'de birçok kişi Spacewar isimli bir oyun oynuyor olarak görülüyor. Ancak bu oyun mağazada mevcut değil. Aslında eski bir oyun olan bu uygulama, Valve tarafından Steam oyun geliştiricilerine bir geliştirme aracı olarak sunuluyordu. Görünen o ki, bu araç korsan oyunları gizlemek için bir paravan olarak kullanılıyor.

Spacewar isimli oyun, her gün binlerce kişi tarafından oynanıyor. Eğer bu oyunu Steam mağazasında aratırsanız, asla bulamayacaksınız.

Spacewar, eski bir oyun klasiği. Valve ise bu oyunu alarak geliştiriciler için online oyun bağlantılarını test etmek maksadıyla bir araca dönüştürdü. Küçük üçgenler, basit çizimli uzay gemileri, gelişmemiş dönme efektleriyle tam bir nostalji deneyimi sunan oyun; oyun geliştiriciler için bir “alet çantası” görevi görüyordu.

Teknik olarak herkes Spacewar’a sahip olabilir. Winows ve R tuşlarına aynı anda bastığınızda açılan “çalıştır” bölümüne “steam://run/480” yazarsanız, bu oyuna gideceksiniz. Ancak karşılıklı oynamak istiyorsanız Githyp, SteamCharts ve SteamDB gibi platformlara girmelisiniz. Bunların her birinde yaklaşık günde 8000’er kişi Spacewar oynuyor. Peki bu insanlar eşleşecek kişileri nereden buluyorlar?

İşin aslı, bu sayıların bir kısmını geliştiricilerin oluşturuyor olması. Ancak diğer kesim muhtemelen korsan bir oyun oynuyor. Yani siz bir arkadaşınızı listede Spacewar oynarken gördüğünüzde, o aslında popüler bir oyunun sahte kopyasını oynuyor. Fakat korsanların yaptığı ters mühendislik çalışması ile Steam’e bunu “Spacewar’mış gibi” gösteriyorlar. Elbette korsan oyun Steam kullanıcısı olanlar için büyük sorun yaratıyor, çünkü Steam durumu fark ettiğinde sizi doğrudan banlayabiliyor. Bu durum hakkında Valve henüz suskunluğunu bozmadı. Ancak firma, önümüzdeki günlerde konu hakkında bir açıklama yapacaktır.