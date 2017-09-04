Milyonlarca Kişiyi Kahredecek Karar: YouTube-MP3 Kapatılıyor!

YouTube’daki videoları MP3 formatına dönüştüren YouTube-MP3.org, mahkemesi geçtiğimiz yıl başlayan ve birkaç gün önce açıklanan karar sonrası yakın zamanda kapatılacak.

YouTube-MP3.org, ücretsiz fakat illegal sunduğu hizmet ile her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bir web sitesi. Çalışma mantığını siteye girenler bilirler, fakat bilmeyenler için kısa bir açıklama yapalım. YouTube’a giriyorsunuz, istediğiniz klibin URL’sini sitedeki boş alana yapıştırıyorsunuz ve ‘videoyu dönüştür’ diyorsunuz. Hepsi bu kadar. Bu işlemin ardından indirme URL’sine tıklıyorsunuz ve böylelikle şarkının klibini MP3 formatında indirmiş oluyorsunuz.

İşte bizim açımızdan sonra derece pratik ve de iş gören bir site olmasına rağmen YouTube-MP3, şarkıların sahipleri ve bazı müzik şirketleri tarafından yıllardır mahkemelerde dava konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl başlayan ve birkaç gün öncesine kadar devam eden mahkeme sonuçlandı. Buna göre YouTube-MP3’ün kurucusu Philip Mateasanz ile RIAA (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) yapılan anlaşma sonucu sitenin alan adı RIAA’ya devredilecek. Devir işleminin ardından telif haklarını ihlal eden sitenin tüm servisi sonlandırılacak. Mahkemenin ardından her iki tarafın karşılıklı uzlaşmayı ve kurucu Philip Mateasanz’ın bir miktar ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Site şu an hala kullanılabilir durumda, fakat yakın bir zaman sonra tüm yetkilerin RIAA’ya devredileceğini ve yüksek ihtimalle de sitenin başka bir URL’ye yönlendirilebileceğini söyleyebilirim. Zira günde milyonlarca ziyaretçisi bulunan bir siteyi tamamıyla kapatmanın pek akıl karı olacağını düşünmüyorum.

Torrent sitelerinin bir bir kapatılması haberlerinin ardından YouTube-MP3.org’un da kapatılacak olması, telif haklarına verilen önemin ne denli ciddiyet kazandığını daha da iyi anlamamızı sağlıyor.