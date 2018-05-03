KYK Borçlarının Silinmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM'de!

Vatandaşların dört gözle beklediği KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi, nihayet Meclis'e sunuldu. Teklifin kabul edilmesi halinde tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, maddi durumu kötü olan öğrencilere daha rahat bir üniversite eğitimi almaları için geri ödemesiz burs imkanı verirken, maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere de aynı sebeple geri ödemeli kredi vermektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alan öğrenciler, aldıkları krediyi kredinin bitiminden iki yıl sonra aldıkları süre zarfında ödemekle mükelleftir. Fakat KYK kredi borcu, iş dünyasına yeni girmiş hemen herkes için ağır bir yük olmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Mecliste yapılacak görüşmeler ve oylamaların ardından KYK borçlarının kaderi belli olacak.

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde maddi durumuna ve iş sahibi olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi borçları silinecek. Milyonlarca vatandaş, gözlerini Meclis’ten çıkacak karara dikmiş durumda.