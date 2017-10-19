Tıpkı Minecraft adlı oyunda olduğu gibi kullanıcıların belge üzerinde dilediği eklentileri yaparak yeni bir ortam oluşturmalarına imkan verecek olan Coda adlı uygulamanın beta kullanıcısı olmak isterseniz, sayfanın adresinden katılım sağlayabilirsiniz.

Karanlıkta 3 yıl geçiren bir firma, Perşembe günü aniden belirerek, sıradan bir amacı dillendirdi : Docs'u daha iyi hale getirmek.

Coda adı verilen firmanın lansmanında yayınladığı ‘Medium’ adlı yazısında, belgeleri de tıpkı uygulamalar gibi güçlü hale getirme konusunda azimli oldukları belirtiliyor.

Coda, Google ya da Microsoft’a ait bir belge gibi boş bir taslakla işe başlıyor. Fakat daha sonra kullanıcıların bu belge üzerinde yapılandırma yapmalarına imkan veriliyor. Platformun beta kullanıcılarından biri Coda’yı ‘Docs’un Minecraft versiyonu’ olarak tanımlıyor.

Bir çok girişimci firmada olduğu gibi Coda’ da yoğun bir pazara giriş yaparken, aynı zamanda devlere meydan okumuş oluyor. Hem Google, hem de Microsoft belge paylaşımı ve depolanması konularında faaliyet gösteriyorlar. Atlassian ve Asana’ da kurumsal seviyede yazılım hizmeti sunuyor. Salesforce, word işlemcisi olan Quip’i getirmişti geçen yıl piyasaya. Üstelik dolar milyarderine dönüşen teknoloji cazibesi Slack’ de var.

Bununla birlikte Coda’nın oldukça saygın bir ekibi var. Firma, daha önce Google YouTube’un ürün başkan yardımcılığı görevini yapmış olan Shishir Mehrotra’nın yönetiminde. Önceki bildirimlere göre Mehrotra’nın ‘Krypton’ adlı projesi 400 milyon dolar değer kazanmıştı.

Mehrotra yazdığı bir blog gönderisinde şöyle diyor:

“Fiziksel analogları dijitize etmeye çalışmıyoruz artık. Belgeleri, ekiplerimizi çalıştırmak için araç olarak kullanıyoruz. Neden hala uzun zaman önce unutulan metaforlara bağlı kalıyoruz? Muhasebeci çizelgesi, stenograf kağıdı, profesör slaytları… Neden bu şeyler ihtiyacımız olmadığı halde, sınır koymakta ısrarcı davranıyorlar? Ve böylece bizi belge ile tablo arasında seçim yapmaya zorluyorlar.”

Coda’nın bazı özellikleri arasında entegre komutlar da yer alıyor. Örneğin, ‘GoogleDirections’ yazdığınız zaman, başlangıç noktasından hedefe varan rotaların yer aldığı bir Google Map uygulaması beliriveriyor.

Bununla birlikte Coda’nın bütünüyle sezgisel bir yapıya sahip olmadığını söylüyor The Verge’ten Casey Newton. “Asana’da butonlara bastığım zaman temel anlamda beklediğim şeyi yerine getiriyorlar. Coda’da ise eşleniği olan bir işareti yazdığımda, oturup beklemek zorunda kalıyorum” diyor.

Projenin kat etmesi gereken çok mesafe var henüz. Nihai ürün, sadece masa üstü için kullanılabilir olacak.

Perşembe günü itibariyle (yani bugün) dileyen herkes Coda’ya beta kullanıcısı olarak katılım sağlayabilir.