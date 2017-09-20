Nintendo Switch Minecraft Çapraz Platformunda Yaya Kaldı

Bugün itibariyle uygulamaya giren Minecraft çapraz platform versiyonu, artık 'Minecraft' adıyla adlandırılacak. Nintendo Switch ise henüz hazırlıklarını tamamlayamadı.

Minecraft’ın büyük yeni çapraz platform versiyonu şimdi Windows 10 PC, Xbox One, iPhone ve iPad, Android ve VR cihazlarında oynanabiliyor.

Oyunun tarihinde (ve genel olarak oyunculuğun) büyük bir an geldi çattı ama, Nintendo Switch versiyonu geriden geliyor.

Minecraft’ın büyük çapraz platform sorumlusu yaptığı açıklamada “Nintendo’daki arkadaşlarla oyunculuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir çapraz platform bağlantısı sağlamak için sıkı çalışma yapıyoruz. Oldukça heyecan verici bir çalışma olmakla birlikte, bir çok zorlu işlemi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Minecraft’ı Nintendo Switch’e taşımak için geliştirme işlemlerine devam ediyoruz. Hazır olduğunda yayınlayacağız” dedi.

Yeni Minecraft versiyonu sadece ‘Minecraft’ olarak adlandırılacak. Herhangi bir PC, konsol ya da mobil versiyon adı verilmeyecek olmakla birlikte, şimdiden itibaren oyunun ana versiyonu olacak (Orijinal Java versiyonu ayrı olarak kalacak ve adı Minecraft: Java Edition olacak).

Xbox One versiyonundaki kayıtlı bölümler, yeni Minecraft’a taşınacak. Microsoft halen oyunun Nintendo Switch üzerindeki yapımına odaklanmış durumda.