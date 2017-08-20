Minecraft Edition Xbox One S ile Tanışın!

Minecraft temalı Microsoft üretimi oyun konsolu videosu ve görselleri sızdırıldı.

Kimsenin farkında olmadan gizli gizli özel bir Xbox One S versiyonu üzerinde çalışan Microsoft, Minecraft temalı Xbox One S'i tanıtmak üzere.

Daha önceden Xbox One S ile birlikte Minecraft'ı hediye olarak veren Microsoft, tamamında oyunun bloklarını taşıyan, neredeyse oyundan çıkma Xbox One S versiyonuyla bir Facebook videosunda göründü. Konsol kahverengi ve yeşil karışımından oluşurken özel kontrolcü de yeşil ve siyah renklerden oluşuyor ve bir Creeper'ı temsil ediyor.

Minecraft fanlarının oldukça hoşuna gidecek olan yeni konsol, oyunun resmi Facebook sayfasında ilk olarak İtalyan bir blog tarafından fark edildi. Microsoft'un önümüzdeki günlerde Almanya'da gerçekleşecek Gamescom etkinliğinde tanıtması beklenen konsol sınırlı sayıda olacak.