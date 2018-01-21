Minecraft Efsanesi Devam Ediyor: Aylık 75 Milyon Kullanıcı

"Minecraft" şimdiye kadar ortaya çıkanlar içerisinde en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Oyun halihazırda aylık 74 milyon kullanıcı tarafından oynanıyor.

Microsoft'un 2014 yılında 2,5 milyar dolara satın aldığı Minecraft, şimdiye dek 144 milyon kopya satarak oyun dünyasında büyük bir iş başardı. Öte yandan aylık 74 milyon kullanım tabanına sahip olan oyun, en iyiler arasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Elbette bir oyunun tıpkı bir film gibi çok oynanması/izlenmesi onun kalite açısından iyi olduğunu göstermez ancak Minecraft'ın başardığı iş o kadar da kolay değil.

Minecraft, oyun dünyasındaki yerini almasından bu zamana açık bir şekilde fark yarattı. Tek bir aram tarafından geliştirilen ve bir oyun-içi oyun olarak hayata geçen Minecraft ilkel grafiklere ve kontrollere sahip olarak ortaya çıktı. Sadece bilgisayarlarda oynanabilen oyun tek bir kişi tarafından geliştirilmesi sebebiyle güvenlik açıklarına sahipti ve buna bağlı olarak hacklenmeye de müsaitti. Ancak yine de milyonlarca insan tarafından satın alındı ve fütursuzca oynandı. Microsoft oyunu 2014 yılında satın aldığında, teknoloji dünyası büyük şaşkınlığa uğramıştı. Bu arada oyunu yapan Markus "Notch" Persson Microsoft'a katılmadı. Bu arada Minecraft'ın başında şuan Microsoft tarafından atanan Helen Chiang bulunuyor.

Microsoft'un satın alımıyla birlikte, erken bir başarı yakalayan Minecraft yoluna aynı şekilde devam etti. Şimdi daha fazla kişi Minefraft'ı oynamaya devam ediyor. Oyunu en çok oynayan ülkeler arasında da Fransa, İngiltere, İtalya ve Güney Kore öne çıkıyor. "Neden bu kadar popüler?" derseniz de sanırım cevap çok basit. Size boş bir tuval veren Minecraft, saçma ya da değil kola veya zor güzel-çirkin yaratıcılığınızı ortaya çıkarıyor. Sonsuz bir düzlemde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu yaklaşık 75 milyon insan için yeterli bir sebep sanıyorum.