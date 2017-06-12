Minecraft'ı 'Muhteşem' Yapan Yeni Özellikleri Duyuruldu!

Minecraft'a gelen grafik paketi, birçok iyileştirmenin dışında oyunu 4K çözünürlüğüne çıkartıyor. Aynı zamanda oyuna çapraz platform desteği geliyor.

Minecraft’ı seven milyonlarca insan olmasının yanında oyun camiasında grafiklerinin pek başarılı olmadığı iyi bilinir. Zaten Minecraft’ı oynayan oyuncular da grafikleri için oynamıyordu. Microsoft’un yaptığı duyuruda ise bu durum tersine dönecek. Devasa evreni sayesinde en güçlü bilgisayarları bile ağlatmayı başaran Minecraft, yeni grafikleri ile çok daha şık gözüküyor. E3 2017’de“Super Duper” ismi ile tanıtılan 4K grafik paketi, sonbahar aylarında oyuncularla buluşacak.

Minecraft’a gelen tek özellik grafik paketi olmayacak. Bu paketle beraber, çapraz platform desteği de oyuna eklenecek. Minecraft’a ister Windows üzerinden ister mobil üzerinden isterse de Xbox One konsolunuz üzerinden girebilirsiniz. Tüm bu platformlar, tek bir sunucu üzerinden oynamaya imkan tanıyacak. Yani arkadaşınız Xbox One’ı üzerinden siz de Windows bilgisayarınız üzerinden Minecraft’a girecek ve beraber oyun oynayabileceksiniz. Yeni Minecraft özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Minecraft’ın orijinalliğini bozacak mı yoksa bu şekilde daha mı iyi olacak?