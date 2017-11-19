Minecraft'ın 4K Grafik Güncellemesi 2018'e Ertelendi

Minecraft tarihinin en büyük grafik güncellemelerinden biri olacak ve normalde 2017 Sonbaharında çıkacağı belirtilen "Super Durper Graphics Update" , 2018'in belirsiz bir tarihine ertelendi.

Dünya'nın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan E3 2017'de Microsoft ve Mojang, Minecraft için iki büyük yeniliği duyurmuşlardı: Super Duper Grafic Update ve platformlar arası oyun oynama özelliği. Özellikle de Xbox One X'in arkasındaki 4K gücünden dolayı gelecek bu güncelleme, Minecraft'ı bambaşka bir oyunmuş gibi gösteriyor desek yalan olmaz.

Geçtiğimiz gün ise daha Microsoft, Mojang'ı satın almadan önceden beridir süregelen büyük Minecraft etkinliği MineCon'da yine bir sürü şey tanıtıldı. Ancak dün asıl gündemi meşgul eden gelmeyecekler oldu diyebiliriz. E3 2017'de duyurulan 4K grafik güncellemesi ve platformlar arası oyun oynama özellikleri normalde en geç 2017'nin sonbaharı olarak tarih verilmişti. MineCon'da yapılan duyuruya göre iki özellikte 2018'de belirsiz bir tarihe ertelendi.

"E3 2017'de Microsoft'un yayınladığı tanıtım videosu"

Platformlar arası oyun oynama için neden beklendiğini bir nebze anlıyoruz. Ancak 4K grafik modu aslında bir nebze, giydirme. Hatta Minecraft'a üretilen daha yüksek grafikli gözüken grafik modları da var. Yani o zaman erken tarih vereceklerine keşke zamanı iyi hesaplasalardı. Çünkü bu durum özellikle de oyunun severleri tarafından oldukça büyük eleştiriler aldı.