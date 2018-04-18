Minecraft Skinleri 50.000 Bilgisayara Virüs Bulaştırdı

Minecraft'ta kullanıcıların yoğun olarak kullandıkları 'skin'ler, 50.000 kullanıcının bilgisayarlarına zararlı yazılımların sızmasına sebep oldu.

Minecraft'ın resmi sitesinden indirilen bazı skinlerin, kullanıcıların bilgisayarlarına virüs sızdırdığı ortaya çıktı. Avast'ın yaptığı açıklamaya göre resmi siteden yüklenen skinler, 50.000'den fazla kullancıyı etkiledi. Son 10 günde, 14.500 denemenin de Avast tarafından engellendiği açıklandı. Tüm Minecraft kullanıcılarının kolaylıkla indirebileceği bu kostümler, indirildikten sonra dosya içindeki zararlı yazılımlar ile bilgisayarlara sızarak sabit disk üzerinde işlemler yapabiliyor.

Avast tarafından açıklanan raporda, buna hangi kostümlerin sebep olduğu da söylenmiş. Sarı ve maskeli bir takım elbise ile mavi bir kapüşonlu, bu durumun sebebi. Microsoft artık bu kostümlerin indirilemediğini söyledi ve sorun ile ilgili daha detaylı bir çalışma yaparak böyle durumların önüne geçmeye çalışacaklarını da ekledi.

Bu kostümler sebebi ile bilgisayarlarına zararlı yazılım yüklenen kullanıcılar aynı zamanda bazı mesajla da aldılar. Minecraft hesaplarınızın mesaj kutusunda 'Your ass got glued' (Kıçın yapıştırıldı) gibi tatsız mesajlar varsa; bilgisayarınızda detaylı bir virüs taraması yapıp önlem alsanız iyi olur. Şirket yöneticileri konu ile ilgili önlem aldıklarını ve durumun tekrarlanmaması için çalıştıklarını bildirseler de, önlem alıp dikkatli olmakta fayda var.