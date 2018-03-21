Minecraft'tan İngiltere’yi Ayağa Kaldıran Bomba İhbarı!

Ünlü Minecraft sunucusu VeltPvP, bomba ihbarının yer aldığı binlerce e-posta göndererek İngiltere’ye korkulu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz gün İngiltere’de çok garip bir olay yaşandı. Yapılan bomba ihbarı sebebiyle 400’den fazla okulun kapatılıp öğrencilerin güvenli bir yere alındığı gözlemlendi. Büyük bir telaşın yaşandığı olayın asılsız bir ihbardan kaynaklandığı anlaşıldıktan sonra görevliler, bu asılsız ihbarı kimin yaptığını araştırmaya kalktılar. Tam da bu noktada ortaya çok ilginç bir bilgi sızdırıldı.

İhbarın ABD’den yapıldığını anlayan yetkililer, ihbarı yapan e-postanın bir Minecraft sunucusuna ait olduğunu fark etti. Minecraft sunucusu VeltPvp tarafından gönderilen ihbar, Sky News’in haberine göre VeltPvP’nin diğer Minecraft sunucularına karşı yürüttüğü DDoS saldırılarına karşı bir misillemeydi. DDos saldırısı için 24 binden fazla e-posta gönderen VeltPvP, bu sebeple İngiltere’yi ayağa kaldırmış oldu.

VeltPvP yaptığı Twitter paylaşımında 400’den fazla okula gönderilen bomba tehdidiyle bir alakalarının olmadığını söyleyerek, kendilerinin de siber korsanlar tarafından tacize uğradıklarını açıkladılar. Bu olayda isimlerinin geçmesinden rahatsızlık ve üzüntü duyduklarını belirten VeltPvP, e-postanın sahte olmasının dışında başka bir bilgilerinin olmadığının altını çizdi.

Okullara gönderilen e-postalarda, Arapça bazı komut dosyaları yer alıyordu. E-postayı alan kişilere bir tehdit mesajı ileten kişiler, bir öğrenciyle bomba gönderdiklerini ve 3 saat içinde payments@veltpvp.com adresine 5000 dolar yatırılmazsa bombayı patlatacaklarını yazmışlardı.