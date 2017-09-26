'Mini iPhone X' Gibi Olan iPhone SE Plus'a Bir Göz Atın!

iPhone X gerçekten güzel bir cihaz, fakat ekranı bazı kullanıcılar için büyük gelebilir. O halde iPhone SE Plus konseptine bir göz atın.

Apple kullanıcıları, uzun yıllardır küçük ekranlı telefonlar kullanmaya alışmışlardır. Bu nedenle iPhone X, çoğu Apple kullanıcısı için 5.8 inç ekranı ile fazlasıyla büyük gelebilir. Peki iPhone SE’nin kompakt tasarım anlayışı, iPhone X’in çerçevesiz ekranı ve güçlü özellikleri ile birleşseydi nasıl olurdu?

Curved’in son paylaştığı iPhone konsepti, çoğu Apple kullanıcısının hayallerini yansıtıyor olabilir. 4.7 inçlik OLED ekrana sahip iPhone SE Plus, iPhone X’da olduğu gibi çerçevesiz bir ekrana sahip ve ekranın üst kısmında Face ID, TrueDepth kamera ve sensörler için bir girinti bulunuyor.

iPhone SE Plus, abisinde olduğu gibi gücünü A11 Bionic işlemcisinden alıyor fakat daha düşük kapasiteli bir batarya ve RAM’e sahip. Fakat arkada Apple’ın ünlü portre modu için çift kamera yine bulunuyor.

iPhone SE Plus, sadece Curved’in hazırlamış olduğu bir konsept tasarım olsa da pek çok iPhone kullanıcısının düşünmeden alacağı bir akıllı telefon olabilir. Belki de Apple, bu fikri beğenip yeni bir iPhone SE piyasaya sunabilir. Belki...