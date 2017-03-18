Genç bir kukla ustasının elinden çıkan bu kuklalar ağzınızı açık bırakacak.

Genelde kukla dendiği zaman çocukların dikkatini çekmesi, onları oyalaması için kullanılan şeyler gözümüzün önüne gelir. Ve bu bağlamda ele aldığımızda 'kuklalar çocuklar içindir' tarzında bir kanıya varılabilir. Fakat bu haberimizde göreceğiniz kuklaları almak için can atabilirsiniz.

Barnaby Dixon adlı kukla ustasını 1 sene öncesinde yine bir haberimizde sizlere tanıtmıştık. O zamanlar Dixon, ilk parmak kuklalarından birini yapıp YouTube kanalına yüklemiş ve bir anda sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. İşte o Dixon, aradan geçen bir senenin ardından kendine öyle kuklalar yapmış, yeteneğini öyle geliştirmiş ki, onun kuklalarını izlerken insan adeta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.