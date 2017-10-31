Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdülaziz Biricik, cam filmlere getirilen yasağın en çok tamircilere yaradığını, ayrıca bununla ilgili fırsatçıların ortaya çıktığını söyledi.

Dün paylaştığımız haberle birlikte cam filmlerle ilgili alınan karardan bahsetmiştik. Haberin duyulmasının ardından on binlerce araç sahibi, cezadan kurtulmak için araçlarındaki cam filmlerden kurtulmaya çalıştılar. Elbette başvurdukları yer tamirciler oldu. Fakat tamirciler dışında bu işi fırsata dönüştüren insanlar da ortaya çıktı. Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdülaziz Biricik, işte bu duruma dikkat çekmek amacıyla bazı açıklamalarda bulundu.

Sürücülerin kurallar gereği araçlarındaki cam filmleri sökmek zorunda kaldıklarını belirten Biricik, buna bağlı olarak cam filmi sökme işlemlerinin de tavan yaptığını ifade etti.

Bu duruma karşı tepkisini dile getiren Biricik, şu açıklamalarda bulundu: , ”Ceza gelmeden önce filmleri nereye giderseniz gidin en fazla 50 TL’ye çıkarttırabiliyordunuz. Ceza geldikten sonra işler değişti. Ceza zaten 200-250 TL arası bir şey. Şimdi araba filmlerini çıkartmak için ödeyeceğiniz ücret 200-300 TL arasında. Krizi fırsata çevirmek sanırım böyle bir şey. Bu olayı nasıl kullanabileceklerini düşünüp böyle bir çözüm ürettiler sanırım. Bunu tasvip etmiyoruz.”