Mobil cihaz üreticilerindeki büyük ekran ve kompakt tasarım yarışından sıkıldınız mı? Akıllı telefonların artık hayatınızda yer almamalarını mı istiyorsunuz= Cebinizde yer bulmakta zorlanmayacağınız, dünyanın en küçük ve işlevsel telefonlarından birisi olan Light Phone 2 ile tanışın.

Geçtiğimiz yıl, dokunmatik ekrana sahip çok küçük bir telefon çıktı. Light Phone, çetin rekabetten sıyrılarak hala telefonu bir araç olarak kullanan o mağrur kitleye seslendi. Görünümü kadar sade işlevleri gerçekleştirebilen cihaz, sadece telefon arayanlar için üretildi.

Ancak Light Phone, normal bir akıllı telefondan beklenebilecek çeşitli işlevleri de karşılıyordu. Onun kardeşi olan Light Phone 2 gün yüzüne çıktı ve telefon dünyasının en sevimli alternatiflerinden birisi oluverdi. Mat bir tasarıma ve ekrana sahip gövdesi, dokunmatik tuş bulunmayan ekran paneli, 4G bağlantı desteğiyle gözleri dolduruyor.

Üstelik bu minik kahramanın ekranı, e-kitap okuyucularından alışkın olduğumuz, elektronik mürekkep denilen bir sistemle çalışıyor. Yani gözünüzü alan yoğun renkler ve yüksek parlaklıkla birlikte mavi ışık sıkıntısı yaşatmıyor. Aynı zamanda Uber’in uygulamasını çalıştırıyor, harita servisi sunuyor.

Yalnızca telefon görüşmeleri için tasarlanan ilk Light Phone’un aksine ağabeyi, yeni özellikleriyle bağımsız bir cihaz olarak göze çarpıyor. Açıkçası renkli ekranları, yüksek çözünürlüklü kameraları ve güçlü işlemcileriyle oluşan ekosisteme ciddi bir alternatif oluşturuyor. Bu nedenle konsepte hayran olmamak elde değil doğrusu.

Ancak üreticisi olan şirket, cihazın bütün özelliklerinin listesini henüz sunmuyor. Nisan 2019’da piyasaya sürülmesi beklenen Light Phone 2, şu anda Indiegogo üzerinden fon desteği bekleyen bir proje. Kardeşi Light Phone da aynı şekilde 2015 yılında ortaya çıkmış ve iki yıllık destek toplama sürecinin sonunda Ocak 2017’de satışa çıkmıştı. Bu nedenle 2019’u oldukça iyimser karşılıyoruz.

Light Phone 2, Indiegogo üzerinde 225 dolar, Nisan 2019’da raflardan 400 dolara satın alınabilecek.