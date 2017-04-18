Mirabook, Akıllı Telefonunuzu Dizüstü Bilgisayara Çevirecek!

Mirabook isimli Indiegogo projesi, telefonlarınızı bilgisayar gibi kullanmanızı sağlayan dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Son yıllarda bilgisayar tüketimi iyiden iyiye azalmış durumda. Bunun sebebi olarak insanların binlerce TL vererek aldığı telefonların olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta telefonların da bir bilgisayar olduğu düşünülürse, bilgisayar ile fazla işi bulunmayan birçok kullanıcı bütün işlemlerini telefonlar aracılığı ile gerçekleştiriyor.

En son Galaxy S8 konferansında duyurulan Samsung Dex ile telefonların bilgisayarın yaptığı temel işleri yapabildiğini görmüştük. Bir grup girişimci Samsung Dex benzeri ancak çok daha işlevsel bir proje duyurdu. Mirabook isimli Indiegogo projesi, akıllı telefonunuz tarafından çalıştırılan dizüstü görünümünde bilgisayar projesi olarak dikkat çekiyor. Samsung Dex yalnızca Galaxy S8’e özgü değil Remix Singularity, Oxi OS, Leena OS ve Maru OS gibi işletim sistemleri ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu, tüm Android, Windows ve Ubuntu tabanlı telefonlarda çalışacağı anlamına geliyor. Ancak ne yazık ki iOS cihazları destekleyemiyor.

Akıllı telefonları PC’ye çeviren cihaz, telefonlar dışında Raspberry Pi ve PC Stick gibi küçük bilgisayarları da ekrana yansıtabiliyor. Genel olarak çok hafif olduğu belirtilen dizüstünün içerisinde donanım birimi yer almıyor, bu donanımı telefonun gücünü kullanarak sağlıyor. Cihazda HDMI, iki USB Type-A bağlantı noktası, USB Type-C bağlantı noktası(şarj için), kulaklık girişi ve SD kart yuvası bulunuyor. Dizüstü bilgisayarda 13.3 inçlik 1080p kalitesinde ekran bulunuyor.

Geliştirici ekibe göre cihazın asıl ön plana çıkan yanı, şarjının olması. Dizüstü bilgisayar, telefonunuzu taktığınızda telefonu şarj etmesinin yanında 24 saate kadar dayanan bataryaya sahip. Ancak bunun için projenin 3 milyon dolara ulaşması gerekiyor. Indiegogo’da belirtilen hedef ise yalnızca 50.000 dolar olarak açıklandı. Bu ücretle yaklaşık 10 saatlik pil ömrü olan bilgisayarlar üretilecek.

Ürünün fiyatına bakacak olursak normalde 299 dolardan satışa sunulacak, ancak şu anda 180 dolardan yatırım yaparak ürünün sahibi olabilirsiniz. Kampanyanın süresi süresi bugün bitecek gibi gözüküyor. Diğer destekçilerin yardımı ile 199 dolardan satışa sunulacağı belirtilen dizüstü bilgisayarın hedefine ulaşması durumunda 2017 Aralık ayına kadar satışa sunulması bekleniyor.

Düşüncenin çok güzel olduğunu düşünsek dahi 50.000 dolar ile üretilecek bilgisayarların fazla olacağını düşünmüyorum. Hatta çıkma ihtimalinin bile çok az olduğunu söyleyebilirim.