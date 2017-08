Mircrosoft, XBOX One X'in Fiyatını Düşürebilir!

Almanya'daki teknoloji marketlerinin listelerine eklemesiyle yurt dışı fiyatını öğrendiğimiz yeni XBOX One X'in ülkemizdeki fiyatının 2899 TL olacağı belirtilmişti. Fakat edindiğimiz son bilgilere göre bu fiyat değişebilir.

Gamescom'da tanıtılan XBOX One X Project Scorpio Edition'ın ülkemize 2899 TL fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyordu. XBOX Türkiye'nin resmi websitesinde bulunan fiyat ibaresi şu an kaldırıldı. Yurtdışında 499€ fiyat etiketine sahip olan yeni XBOX güncel döviz kuru ile Türk Lirası'na çevirildiğinde 2050 TL gibi bir ücret ortaya çıkıyor. Bu nedenle XBOX One X'in Türkiye satış fiyatı düşebilir. XBOX Türkiye'nin fiyatı kaldırması bu olasılığı güçlendiriyor.

XBOX One X Project Scorpio Edition modelinin kutu içeriği ise özel tasarımlı kablosuz oyun kumandası ve özel üretim XBOX One X dikey stant modeli, HDMI kablosu (4K destekli), AC güç kablosu, 14 günlük XBOX Live Gold deneme sürümü, ayrıca 1 aylık XBOX Game Pass abonelik deneme sürümünden oluşuyor. Gerçek 4K/60FPS oyun kalitesini yaşatacak bir oyun konsolunun daha uygun fiyatlarda sunulması, biz son kullanıcılar açısından oldukça cazip olacaktır.