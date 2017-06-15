Mirosoft’un Yeni Surface Dizüstüleri Dünya Çapında Satışta!

Microsoft’n Windows 10’lu amiral gemisi dizüstüleri Surface serisi, 17 Avrupa ülkesinde raflardaki yerini aldı.

Son yıllarda, donanımların bir arada çalışabilmesi için kendi cihazlarını da üreten firmaların adımları göze çarpıyor. Microsoft özelinde bu durum, firmanın özüne dönüşü olarak nitelendirilebilir. Çünkü dişli rakipleri Apple ve Google, bu konuda iddialı adımlar atıyorlar. Elbette Apple'ı, bunu uzun süreden beri aralıksız olarak yaptığı için farklı bir açıdan değerlendirmeliyiz.

ABD dışında satışa sunulan Surface ve Surface Pro dizüstüleri, Okyanusya ülkeleri ve 17 Avrupa ülkesinde satışa sunuldu. Özellikle eğitim sektöründeki teknolojik devrime odaklanan ürünler, Windows 10 S işletim sistemiyle geliyor ve tercihe göre kullanıcılar Windows 10’a geçiş yapabiliyorlar.

ABD’de 1000 dolara alıcı bulan cihazlar, İngiltere’de en az 979 Pound’a alıcı buluyorlar. Söz konusu fiyatların Türkiye’de henüz satılmayan cihazlarda nasıl bir çizgi izleyeceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yurt dışı fiyatlarına oranla bir tahminde bulunmak mümkün ve minumum 4.200 TL’den önümüzdeki aylarda ülkemize giriş yapabileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca şu an cihazların sadece yeni nesil Intel i5’lerle piyasada olduğu ve Core i varyantları için biraz daha beklememiz gerekeceği yönünde söylentiler var.