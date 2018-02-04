Mısır'da 4.400 Yıllık Mezar Keşfedildi

Bilim insanları, Mısır'ın Kahire şehrinin dışındaki bir alanda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir keşif gerçekleştirdiler.

4.400 yıllık mezara dair yapılan keşif, dün itibarı ile Mısır'ın ünlü piramitlerinden olan Gize Piramitleri'nin yakınlarında gerçekleştirilen bir basın toplantısı eşliğinde açıklandı. M.Ö 2,500'lü yıllara dair olduğu açıklanan bu mezarda görüntüsündeki tazeliğini koruyan resimler dikkat çekiyor.

Bununla birlikte keşfedilen mezarın, döneminin yüksek rütbeli rahiplerinden Herpet'e ait olduğu tahmin ediliyor. Hetpet'in, eski Mısırlıların doğum sırasında kadınları koruduğuna inandıkları, doğurganlık tanrıçası Hathor'un papazı olduğu söylenmekte. Daha önce, 1909 yılında Herpet'e ait olduğu düşünülen çeşitli eserlerden parçalar elde edilmişti.

Daha önce Kasım ayında Giza Parimitleri'nde daha önce hiç keşfedilmeyen devasa bir bölge bulan bilim insanları, Mısır'la ilgili saklı sırları ortaya çıkarmayı sürdürüyor. Bakalım önümüzdeki dönemde Mısır'ın mistik atmosferine dair neler keşfedilecek?