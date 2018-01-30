Mısır’da Büyük Bir Dinozor Fosili Keşfedildi

Mısır’da jeologlar tarafından uzun zamandır aranan ve süper kıta teorisine kanıt niteliği taşıyan dinozor fosili bulundu.

Dinozor fosili keşfinden bahsetmeden önce, süper kıtanın ne olduğu hakkında ufak bir açıklama yapalım. 225 milyon yıl önce Dünya’da Afrika, Amerika, Asya, Avustralya, Antarktika ve Avrupa kıtaları yoktu. Bunun yerine mevcut tüm kıtaların birlikte bulunduğu “Süper Kıta” ya da Pangea ismi verilen sadece tek parçadan oluşan bir kıta vardı.

Dünya yüzeyinin altındaki hareketli plakalar zamanla Süper Kıtadaki toprakları birbirinden ayırdı ve günümüzdeki jeolojik şeklin oluşmasını sağladı. Süper Kıtaya kanıt olarak, Amerika, Asya ve Avrupa gibi kıtaların farklı bölgelerinde rastlanan benzer fosil, dağ ve jeolojik süreçler örnek gösteriliyor.

Bundan yaklaşık 80 milyon yıl önce Afrika, eşsiz dinozor türlerine ev sahipliği yapıyordu. Ancak Afrika’da ki bitki örtüsü ve tabakalanma şekillerinden dolayı bilim adamları bu dinozorlar hakkında çok az bilgiye sahipti. Ayrıca bilim adamları, Süper Kıtaya kanıt niteliğinde olan bu dinozorların Asya’da bulunanlarla bir çok benzerlik göstereceğini düşünüyor.

Mısır’ın Sahra Çölünde bulunan fosil, “Mansourasaurus shahinae” olarak bilinen bir dinozor türüne ait. Dünyanın en büyük kara hayvanlarından olan titanosauruslar ailesinden olan dinozor fosilinin 10 metre boyunda ve 6 ton ağırlığında olduğu tespit edildi. Bilim adamları bu keşfin Süper Kıta teorisine de ışık tutacağını düşünüyor.