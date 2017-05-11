Mısır'da Bir Firavunun Kızına Ait İlginç Bir Mezar Bulundu!

Antik Mısır'ın gizemli dünyasına dair araştırmalara yıllardır devam ediliyor. Şimdi de 13. hükümdar olan firavunun kızına ait ilginç bir mezar yapısı keşfedildi.

Ülkedeki arkeolojik kazılardan sorumlu yetkililer, antik Mısır hükümdarlarından birinin kızına ait bir mezar odası buldular. Dönemin hükümdarlığını yürüten firavun ailesine ait mezar odası, eski bir Mısır hükümdarına ait piramidin yakınında bulundu. Bakanlık, odanın söz konusu piramitten yaklaşık 600 metrelik bir uzaklıkta yer aldığını belirtti. Söz konusu hükümdarın ise 13. Firavun Emnikamaw olduğu biliniyor ve mezardaki kalıntılar, gömülen insanın onun kızı olduğunu gösteriyor.

Keşfin Kahire'nin güneyindeki Dahshur kentindeki kazı çalışmaları sırasında bildiriliyor. Mezar odası, vücudun kötülüklerden korunması için bir takım hiyeroglif yazılarla işlenmiş ahşap bir kutuyu saklıyordu. Kutu içerindeyse kraliyet prensesi organlarıyla doldurulmuş dört farklı kavanozun yer aldığı açıklandı.

Arkeologlar, geçtiğimiz ay Firavun Emnikamaw ismini taşıyan hiyerogliflerle aynı alanda bir piramit kalıntısı buldular. Piramidin antik Mısır’da inşa edilen ve sanılanın aksine basamaklı değil, düz yüzeyli bir piramit olabileceği söylenmişti. Hatta bu şekilde inşa edilmiş ilk piramit olduğuna yönelik bir keşif de her an yapılabilir.

Bölgedeki kazı çalışmaları devam ediyor.