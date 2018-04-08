Mısır'da Taksiciler Uber'in Yasaklanmasını İstiyor

Modern binicilik hizmeti olarak ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında hizmet veren Uber ve rakibi Careem, Mısır mahkemesinden çıkan kararla yasaklanmadı. Mısırlı yerel taksiciler şirketin yasaklanması yönünde şikayetlerde bulunmuştu.

Uber yaygınlaşmaya başladıkça yerel şirketlerden gelen tepkiler de giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemiz taksicileriyle büyük gerginlikler yaşayan Amerika menşeili şirket, Mısır'da da oldukça zor zamanlar geçiriyor. Reuters'de yer alan bir habere göre Uber ve rakiplerinden Careem'in özel araçların kullanımıyla ilgili yerel yasaları ihlal ettiği ve yasa dışı olarak faaliyet gösterdikleri yönünde Mısırlı taksicilerden yoğun şikayet vardı. Hatta bir yıl önce, 42 taksici Uber ve Dubaili Careem'e karşı idari mahkemede bir dava açmıştı.

Ancak Cumartesi günü yapılan bir açıklamaya göre, Kahire Mahkemesi, şirketler lehine temyiz talebinde bulunarak en üst düzey idari mahkemenin nihai kararına kadar işte kalmalarına izin verilmesine hükmetti. Uber, Mısır'da 20 milyon dolarlık yeni destek merkezi ve sübvanse edilmiş araba alımları gibi önemli adımlar atarak pazara büyük önem veriyor. Şirketin belirtilene göre, ülkede 160.000 sürücüsü ve dört milyon kullanıcısı bulunuyor.

Mısırlı taksiciler, binicilik hizmeti veren şirketlerin taşıma araçlarına uygulanan ağır ücretlerden kaçarak rekabet ettiklerini iddia ederek büyük protestolar düzenledirler. Konuyla ilgili konuşan Mısırlılar ise ülkemiz insanların tutumlarıyla benzer tavırlar takınıyorlar. 23 yaşındaki bir grafik tasarımcı olan Heba Hashem, "Beyaz taksiler bir kabus" "Servisleri rahatsız ediyor, sürücüler taksimetreyi kullanmıyor, aşırı ücret alıyor. Dahası, bazen daha fazla para kazanmak için birden fazla müşteri alıyorlar" ifadelerini kullandı. Bir insan kaynakları uzmanı olan Ahmed Nasser ise, beyaz taksileri 'hırsız' olarak nitelendirirken Uber ve Careem'in hizmetlerinin de lisanslı olmadığını ve güvenli olmadığını söylüyor.

Uber geçtiğimiz aylarda da Yunanistan'da büyük bir krize girerek ülkedeki bazı faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı. Şirket ülkemizde de sıkıntılar yaşıyor. Mısır'da da aynen ülkemizde olduğu gibi gerginlik hat safhada devam ediyor. Uber'in bu tip sorunlara karşı ise ne yapacağı tam olarak bilinmiyor.