Mısır'da 2000 Yıldır El Değmemiş Bir Odada 17 Mumya Keşfedil

Gizemli Antik Mısır’ın tarihine olan yolculuk sürüyor. Bölgede durmaksızın devam eden kazı çalışmaları, gelişen araştırma teknikleri sayesinde son yıllarda daha sık sonuç vermeye başladı.

Kahire Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü kazı çalışması sonucunda Nil Vadisi’nde bulunan Minya kenti yakınlarında bir defin odası içinde 17 yeni mumya bulundu. Bu mumyalar, bölgede bulunan ilk insan mumyaları olmalarının yanı sıra Büyük İskender’ın Mısır’ı fethi ile başlayan döneme de ışık tutacaklar.

Sekiz metre derinliğindeki mumya odası, 6 lahit mezar, 2 kil tabutu ve çeşitli papirus kağıtlarını içeriyor. Mumyalar, yaklaşık 2000 yıldır hiç bir el değmediği ve özenle korunmuş oldukları için keşfin değerini arttırıyorlar. Hala ön aşaması devam eden kazının detaylı araştırma süreci yakında başlayacak ve bulgular kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Mısırlı yetkililerden ilginç açıklama:

2011 yılından bu yana ülkede var olan diplomatik ve askeri gerginlik dolayısı ile büyük turistik kayılar yaşıyan Mısır, diktatör Mübarek’in dönemi bitse de ekonomik izlerini silemiyor. Konu hakkında konuşan Mısırlı yetkililer, yapılan keşfin turizm açısından önemine vurgu yaparak: “Sanki atalarımız turizmin tekrar canlanması için güçlü bir mesaj gönderiyorlar” açıklamasında bulundular.

Kahire Üniversitesi Mısır Araştırmaları Merkezi'nde görevli bir profesör olan Salah el-Kholi, keşfinin "Orta Mısır'da çok sayıda mumyayla birlikte bulunan ilk defin odası” olduğunu dile getiriyor. Odada farklı yaşlarda kadın, erkek, çocuk ve bebek mumyaları bulunuyor.