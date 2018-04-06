Orta Doğu ülkelerine bir hayli fazla ihraç edilen Türk dizileri, yasaklanmaya başladı. Suudi Arabistan’daki kanallar milyonlarca vatandaşın izlediği dizileri yayından kaldırdı. İslam dünyasının en etkili eğitim kurumlarından olan El Ezher Üniversitesi, Türk dizilerinin toplum için tehdit olduğunu açıkladı.

Türkiye’de sevilerek takip edilen pek çok yerli dizi, yurt dışına da ihraç ediliyor. Hatta bazı Türk dizilerinin yurt dışındaki hayran sayısı, yurt içinden daha fazla. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, Türk televizyonları için yapılan dizilere büyük ilgi var. Bu durum da milyonlarca dolarlık ticareti beraberinde getiriyor. Ancak Suudi Arabistan televizyonlarının Türk dizilerini kaldırmasıyla yeni bir süreç başladı.

Mısır’da bulunan ve İslam dünyasının en yetkin eğitim kurumlarından birisi olan El Ezher Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Yusuf Amer, katıldığı bir panelde Türk dizilerinin sorunlarına değindi. Dizilerin Arap kimliğini etkileme girişimlerinin olduğunu, kimliği, dili ve dini korumak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi:

“Türk ve Hint dizileri, Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor. Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça'nın zarar görmesinin sebebi budur.”



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Amer, El Ezher Tercime Merkezi’nde yeni bir sistem ve fikir üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Merkezin bundan sonra “dinde zorlama olmadığına ve herkesin inancını tercih etme özgürlüğüne sahip olduğuna” yönelik çalışmalar yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC, son 10 yıldır aralıksız olarak Türk dizilerini yayınlıyordu. Geçtiğimiz ay bu yayınlar aniden durdurulmuştu. Yapılan ilk açıklamada Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki artan gerilim hedef gösterilmiş, bu nedenle dizilerin yayından kaldırıldığı belirtilmişti.