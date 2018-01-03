Mısır, ‘Haram’ Diyerek Bitcoin’i Yasakladı!

Mısır’ın başmüftüsü olan Şeyh Şevki Allam, kripto para birimi hakkında fetvasını açıklayarak haram olduğunu söyledi.

Bitcoin’le ilgili ülkelerin dini makamlarından açıklamalar bir bir gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sayfasından Bitcoin ve kripto paralarla ilgili bazı fetvalar verilmiş ve caiz olmadıkları belirtilmişti. Bir açıklama da Mısır’dan geldi ve ülkenin başmüftüsü, Bitcoin için haram açıklamasını yaptı.

Bitcoin’in islam kurallarına aykırı olduğunu belirten Allam, kripto para biriminin herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadığını vurgulayarak 'sahtecilik, bilgi yetersizliği ve hile' riskleri taşıdığına ve bu risklerin artabileceğine işaret etti. Mısır merkezli gazetelerden Ahram, Allam’ın fetvasını şu cümleyle belirtti:

"Bitcoin Şeriat'e göre caiz değildir. Çünkü bireylere, gruplara ve kurumlara zarara neden olmaktadır."

Başmüftü Allam’ın danışmanlarından olan Magdy Ashour ise Bitcoin’in 'direkt olarak teröristleri finanse etmek için kullanıldığını' ileri sürdü. İlk borsası geçtiğimiz yıl Ağustos ayında açılan Bitcoin, yakın zamanda ise Mısırlı yetkililer tarafından yasaklanmıştı.