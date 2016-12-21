“Mısır Piramitlerini Uzaylılar mı Yaptı?” Teorisine Efsane Kanıt: Mars’ta İki Büyük Piramit Bulundu!

Dönemin teknolojisi ve olanaklarına göre inşası imkansız olan Mısır piramitlerine ait “uzaylılar mı yaptı?” iddiasına kanıt niteliğinde Kızıl Gezegen’de iki büyük piramit ortaya çıktı.

Mısır’daki Kahire’de bulunan devasa yapıdaki Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi bildiğiniz gibi yıllarca dünyanın en popüler noktalarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda MÖ 2551-2560 yılları civarında yapılması tahmin edilmesi üzerine “O dönemde böylesine bir yapıyı nasıl inşa ettiler?” sorusu hep gündemde kalmakta.

20. yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en büyük insan yapımı bir yapıt olarak kabul edilen ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamış olan Keops Piramidi, tahminlere ve bulgulara göre Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü sanılmakta.

İnşa tekniği hakkında ise birçok varsayım bulunuyor. Bunlardan birine göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Ancak en çok tartışılan konu ise o dönemde Dünya’yı keşfeden uzaylılar tarafından yapılması olarak dikkat çekiyor.

Bu noktada ise kanıt niteliğinde bir sonuç ortaya çıktı. Martian Archeology, yani Mars Arkeolojisi adlı YouTube kanalında yayınlanan görüntülere göre NASA’nın Mars’ta görev yapan Curiosity adlı uzay gözlem aracı tarafından çekilen görüntülerde net bir şekilde iki dev piramit yapısı görülüyor. Kanalın iddiasına göre 200 gündür elinde olan görüntüler sansür, gecikme ve çeşitli sebeplerin ardından yayınlanabilmiş. Sol 1310 bölgesinde çekilen bu görüntülerin “uydurma” olma ihtimali de yok. Çünkü buradan ve buradan ulaşabileceğiniz fotoğraflardan da anlaşılabileceği gibi bizzat NASA tarafından paylaşılan görüntüler olduğunu anlayabilirsiniz. Yani Mars’ta gerçekten piramit yapılar mevcut.

Piramitler hakkındaki en büyük iddia olan uzaylı iddialarını şiddetlendiren bu bulgular, bakalım nasıl sonuç verecek. Yani, ortaya çıkan görüntülere göre Mars’ta böyle bir yapının olması uzaylıların olma ihtimalini güçlendirirken Mısır’daki ve Meksika’da bulunan yapılara benzerliği ile de “Bu uzaylılar harbiden piramitleri yapmış” varsayımını güçlendirmekte.

Aşağıdan ilgili videoya göz atabilirsiniz;