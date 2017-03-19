Mısır Uygarlığına Işık Tutan Gizli Odalar!

Tarihine yönelik bir çok iddia bulunan Mısır Uygarlığı, yapılarının gizemiyle hala göz kamaştırmaya devam ediyor.

Mısır Uygarlığı, tarihin en çok merak edilen uygarlıkları arasında yer alıyor. Hükümdarları, yönetim şekilleri, tanrıları ve efsaneleriyle Mısır toprakları insanlığın gelişimini sorgulatıyor. Uzun yıllardır bölgede yapılan araştırmaların genel özelliği ise başlangıç ve bitiş tarihlerinin birbirinden çok uzak olması. Yapılan her keşfin, çözülen her gizemin detayları öylesine karmaşık ki, araştırmacılar çoğu zaman açıklama yapmadan faaliyetlerini yürütmeye devam ediyorlar.

1987 yılında Waseda Üniversitesi’inden bir Japon ekibi Khufu, Piramidi ve Sfenks yapılarını elektromanyetik sondajlar yardımıyla araştırdı. Ve yapıların altında gizemli boşluklar ve tüneller keşfetmeyi başardı. Yani hiçbir yapı gelişi güzel inşa edilmemişti. Büyük Sfenks’in farklı bölgelerden bir kaç girişi olduğunu tespit etmeleri ise uzun sürmedi.

Gezegendeki en eski yapılardan biri olan Giza Sfenks’i, görenleri anında büyülemeyi başarmış ve beraberinde çözülmesi gereken birçok gizemi araştırmacıların önüne yığıvermişti. 74 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olan Giza Piramitleri’nin koruyucusu, 1817'de Giovanni Battista Caviglia tarafından yönetilen ilk modern arkeolojik kazıyla çöl yüzeyinin altında geçirdiği asırları sapasağlam aşarak günümüze kadar korunmayı başardı. Ancak gizemi her zaman ihtişamının ötesine geçmeyi başardı.

Neredeyse bir asır sonra 1925-1936 yıllarında yapının tamamı, Émile Baraize önderliğindeki arkeolojik bir keşif çalışmasında bugünkü halini kazandı. Tam olarak bu dönemde Büyük Sfenks'in en ilginç görüntüleri çekilmişti. Bu görüntüler sayısız oyukları, girişleri ve bu görkemli antik anıtın altındaki yolu ve mahzeni gösteriyordu.

Tüm bu çalışmaların sonuçları ise büyüleyiciydi:

Sifenks’in güneyinde Japonlar, yerin 3 metre altında 2.5 metre yükseklikte bir oluk buldular.

Sfenksi’in kuzeyinde ise güneydekine benzeyen bir oluk daha ve bu olukları birbirine bağlayan bir tünel buldular.

Sfenks’in iki ayağının önünde ise yüzeyin 2 metre altında 1 metrelik bir boşluk daha keşfedildi. Bunun, Sfenks'in altındaki mahzenlere ulaşmasını sağlamak için yapıldığı yönünde tahmin yürüttüler.

Birkaç fotoğraf ve bilimsel çalışma verileriyle birleştirilen sonuçları yukarıdaki fotoğraflarda görüyorusunuz. Sfenks'in altındaki keşfedilmemiş odacıklara doğru uzanan şaftların ve geçitlerin var olma ihtimalleriyle yüzeysel bir yapı olmaktan kurtulan anıtın daha sonraki restorasyonlarda birçok anomaliye sahip olduğu düşünülüyor. Bir çok iddiaya göre belgeleri gizlenmiş araştırmaların sonucunda Sfenks içinde farklı gizli odalara ve mezarlara rastlanılmış. Elbette günümüzde kabul gören birkaç keşif dışında bu iddialar hala gerçeğe kavuşmayı bekliyor.