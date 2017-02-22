MIT, Güç Tüketimini %50 Azaltan Bir Sistem Geliştirdi!

MIT’deki araştırmacılar, pasif moddaki güç tüketimini %50’ye kadar azaltan yeni bir güç kaynağı sistemi meydana getirdiler. Bu sistemin özellikle nesnelerin internetinin kapsamına giren sensörler ve diğer küçük bağlantılı cihazlarda kullanılması planlanıyor.

MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) Mikrosistem Teknolojileri Laboratuvarları’nda görev yapan araştırmacılar, özellikle nesnelerin internetine dahil olacak olan elektronik sensörler, kablosuz radyolar ve diğer küçük cihazlara güç sağlamak için tasarlanan yeni bir güç kaynağı sistemi geliştirdiler.

Çoğu güç dönüştürücü, herhangi bir cihaza sabit bir voltaj akışı sağlarken MIT’nin geliştirdiği yeni sistem, düşük güç tüketen cihazların dinlenme modundayken güç tüketimlerini %50’ye kadar azaltmaya imkan tanıyor. MIT’nin yeni sistemi, bu ayın başında gerçekleşen Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’nda (International Solid-State Circuits Conference) duyuruldu. Sistem, 500 pikoamperden (piko: 10 üzeri -12 anlamına geliyor) 1 miliampere kadar son derece geniş bir akım aralığında verimliliğini sürdürebiliyor.

MIT’nin indirici dönüştürücüsü, kesintisiz bir güç akışı sağlamak yerine, enerji paketleriyle birlikte çalışıyor. Dönüştürücü üzerinde bulunan anahtarlar, çıkış voltajı belirli bir seviyenin altına düştüğünde bir enerji pakedini serbest bırakan bir devreye sahipler. Cihaz, düşük güçlü bir devre kullanıyorsa sadece birkaç enerji pakedi serbest bırakılırken eğer cihaz, yüksek güçlü bir devreye ihtiyaç duyuyorsa saniyede bir milyona kadar enerji pakedi serbest bırakılabiliyor.