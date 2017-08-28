MIT'den Genç Kızları Bilime Kazandıran Eğlenceli Proje

MIT'den bilim insanlarının kurduğu Brainy Yak Labs, kız çocuklarını bilim projelerine yönlendirmek için eğitici oyuncaklar geliştiriyor.

ABD News & World’ün 2015 yılındaki raporuna göre BTMM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında hala çok az temsil edilen kadınlar, kimya ve madde bilimcilerin %39’unu, çevre ve yer bilimcilerin %28’ini, kimya mühendislerinin %16’sını ve inşaat mühendislerinin yalnızca %12’sini oluşturuyorlar.

MIT bilim insanları Maria Yang ve Tony Hu, daha fazla genç kızın BTMM’ye teşvik etmek için Brainy Yak Labs’ı kurdu. Projenin ilk ürünü, Jubilite isimli bir dans partisi oyuncağı oldu. Bir kit halindeki oyuncak, çocuklara kendi dans lambalarını kurma, kablolarını bağlama ve süsleme fırsatı veriyor.

Kit çocuklara, basit parçaları birleştirmekten ziyade bir proje üzerinde çalışma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Jubilite, bu yazın başında Kickstarter’da 37 bin doların üzerinde bağış aldı. BTMM’ye kazandırılmak isteyen genç hanımlar, 45 dolara bu kiti alabilecekler.