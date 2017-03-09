MIT, Kurallara ‘Uymayanlara’ 250 Bin Dolar Ödül Verecek!

ABD’deki MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), belirlenen kurallara uymayan bir kişiye veya gruba 250 bin dolar ödül vereceklerini duyurdu.

MIT’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre belirli kurallara uymayan bir kişi ya da grup, 250 bin dolar ile ödüllendirilecek. Sitenin yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "İnsanların kurallardan bıkkınlığını fark ettikten sonra onlara nasıl faydalı olabileceğimizi düşündük. Etik kurallara karşı koyma, topluma yararlı olmak için normlara ve kanunlara meydan okumayı amaçlıyor."

Sitede yayınlanan videoda konuşan Medya Laboratuvarı’nın müdürü Joi İto, ‘Size söylenenleri değil, üzerinizde uygulanmak istenen otoriteyi sorgulayarak Nobel Ödülü’nü kazanabilirsiniz’ diyor.

Ödül verilmesiyle ilgili kararın geçtiğimiz Temmuz ayında alındığını söyleyen İto, altını özellikle çizerek bu ödülün ülkedeki mevcut yönetime bir tepki olmadığını söyledi. İto, ödülü daha iyi bir toplum için insanları olumlu yönde etkilemek amacıyla kişisel risk alan bir kişinin / grubun alacağını belirtti.

Kararı Temmuz 2016’da alınan ödülün veriliş tarihi ise önümüzdeki Temmuz ayı.