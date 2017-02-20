MIT, Ozon Deliğinin Küçülmeye Başladığını Doğruladı!

MIT’deki araştırmacılar, ozon tabakasını incelten maddelerin üretiminin ve kullanımının kontrol altına alınmasına yönelik çabaların işe yaradığını ve Antarktika üzerindeki ozon tabakası deliğinin küçüldüğünü doğruladı.

1987 yılından kabul edilen ve 1989 yılında yürürlüğe giren Montreal Protokolü, ozon tabakasını incelten maddelerin dünya çapındaki üretimini ve kullanımını kontrol altına almayı amaçlıyordu. Tüm dünyanın ozon tabakasını incelten bu tehdide karşı güçlerini birleştirmesinden yaklaşık 30 yıl sonra, MIT’deki bilim adamları, Antarktika üzerindeki ozon tabakasının iyileşmeye başladığını doğruladı.

MIT baş araştırmacısı Susan Solomon, gezegeni iyileştirme amacıyla yapılan şeylerin işe yaradığından artık emin olduklarını belirtti. Susan Solomon, aynı zamanda 1986 yılında ozon tabakasına zarar verebilecek olan klorun altındaki güneş ışığı ve sıcaklık koşullarını ilk farkeden kişi olmuştu.

MIT’deki araştırmacılar, geçtiğimiz eylül ayında Antarktika üzerindeki ozon deliğinin boyutunun 4 milyon kilometre kareye düştüğüne dair bir kanıt buldular. Ekip, yaptığı ölçümler sonucunda eski kuru temizleme yöntemleri, buzdolapları ve aerosoller yoluyla ortaya çıkan ve ozon tabakasını incelten maddeler olan klorofluorokarbonlardan biri olan atmosferik klorda önemli bir düşüş olduğunu tespit etti.

Susan Solomon, bu durumun, dünyanın bir araya geldiğinde çevresel sorunları çözebileceğini gösteren bir hatırlatıcı olduğunu ifade etti. Ancak bu gelişmeye rağmen, ozon tabakasının delinmesi probleminin ortadan kalkacağını söylemek için henüz çok erken. Eğer ozon tabakasını korumaya yönelik önlemler alınmaya devam edilirse bu iyileşme hızıyla ozon tabakasındaki deliğin 2050 yılında tamamen ve kalıcı olarak kapanacağı tahmin ediliyor.