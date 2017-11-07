Teknoloji devlerinin kendi çocuklarını internetten ve elektronik cihazlardan bilinçli olarak uzak tuttuklarını söyleyen psikoloğa göre özellikle sosyal medya, çocuğun psikolojisi üzerinde son derece olumsuz etkilere sahip.

Bill Gates, Steve Jobs gibi kudretli teknoloji patronları benzer özelliklere sahip olma eğilimi gösterirler. Örneğin azimlidirler, üretken bir zekaya sahiptirler, dayanıklıdırlar. Fakat daha da enteresan olan bir şey var ki, çocukların teknolojiden uzak yaşamaları gerektiğine dair bir felsefeye sahip olmaları.

Örneğin Gates çocuklarının 14 yaşına kadar cep telefonu kullanmalarına izin vermemiş. Steve Jobs, kendi çocuklarının teknolojiyi kullanmalarını yasaklamış.

Jobs 2011 yılında New York Times’a “Çocuklarımızın evde teknoloji kullanımlarına sınırlama getiriyoruz” demişti.

MIT’de psikolog olan ve aynı zamanda teknolojinin olumsuz sosyal etkilerine dair bir dizi kitaplar yazan Sherry Turkle , bu bariz iki yüzlülüğü şöyle açıklıyor: “Teknolojinin zirvesindekiler, ürünlerin ne kadar tehlikeli olabilecekleri konusunda kapsamlı bir bilgiye sahipler.”

Turkle, Business Insider’a yaptığı bir açıklamada “İnsanlar kalifiye oldukça, ne yapmamaları gerektiğini biliyorlar” diyor.

Bu çaptaki insanlar, akıllı telefonların, sosyal medyanın ve teknolojinin diğer formlarının özellikle genç beyinlere verebileceği zararı daha iyi anlayabiiyorlar.

Akıllı telefonlar ve diğer cihazların fazlası, tehlikeli olabilir

Yapılan bir araştırma, sekizinci sınıf bir çocuğun sıklıkla sosyal medyayı kullanması halinde depresyona yakalanma olasılığının %27 oranında artış gösterdiğini ortaya koymuştu. Günde üç saatten fazla telefon kullanan çocukların intihara çok daha eğilimli oldukları biliniyor. Yakın zamanda yapılan bir başka araştırma ise gençlerde akıllı telefonların temel rol oynadığı intihar oranlarının, cinayet oranlarını gölgede bıraktığını göstermişti.

Turkle’ın deneyimlerine göre Silikon Vadisi’nde çalışanlar bu riskleri çok iyi biliyorlar. Kendi çocuklarını korumak için Montessori (teknolojiye fazla önem vermeden, çocuğun duygu, sosyallik ve entelektüel ilişkilerine ağırlık veren eğitim sistemi) okullara gönderiyorlar.

Bazıları ise yine benzer bir teknoloji karşıtı felsefeyi benimseyen Waldorf okullarına gönderiyorlar. California’nın Waldorf yarımadasında hala kağıt kalem kullanılıyor. Hatta bazen genç beyinleri şekillendirmek için çamur bile kullanıldığı oluyor. Bununla birlikte diğer Silikon Vadisi okulları ise Chromebook ve iPad’lere geçiş yapmış durumdalar.

Kişiselleştirilmiş eğitim olarak adlandırılan eğitim sisteminde teknolojiye bağımlılğın çok çok fazla olduğunu söyleyen Turkle, çocukların yüz yüze iş birliği yapmaları gerektiğini belirtiyor.